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Кабмин поручил освободить МГУ от платежей за покупку Оператора ГТС

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Кабмин поручил освободить МГУ от платежей за покупку Оператора ГТС

Кабинет министров поручил разработать проект дополнительного соглашения к договору между АО "Укртрансгаз" и АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), освободив последнее от всех оставшихся платежей за покупку ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Соответствующее постановление №538 от 26 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Этим документом Кабмин "задним числом" (поскольку анбандлинг уже проведен) расширил план действий по отделению оператора ГТС (постановление №840 от 18 сентября 2019 года), внеся в него пункт о необходимости заключения вышеуказанного допсоглашения, если ОГТСУ не будет участником договора об оказании услуги по организации транспортировки природного газа через Украину.

ОГТСУ участником такого соглашения не является – оно с украинской стороны подписано НАК "Нафтогаз Украины", с российской – ПАО "Газпром", обращает внимание Интерфакс-Украина.

Согласно постановлению №538, в проекте допсоглашения к договору между МГУ и "Укртрансгазом" должно быть указано, что в нем не применяется динамическая составляющая цены, а цена купленной 100% доли в ОГТСУ не должна быть больше перечисленного НАК размера дивидендов в спецфонд госбюджета в соответствии со ст. 25 закона о госбюджете на 2020 год.

Эта статья предусматривает поступления на пополнение уставного капитала ОГТСУ, который на сегодня составляет 3,87 млрд грн. При этом МГУ в декабре 2020 года уже осуществило платеж "Укртрансгазу" в размере 3,85 млрд грн за корпоративные права в уставном капитале ОГТСУ.

Таким образом, при заключении такого допсоглашения МГУ уже не будет должно "Укртрансгазу" значительных средств за покупку ОГТСУ.

Проект допсоглашения должен быть разработан и подан НАК, МГУ, Минэкономики и Минфином на согласование Кабмина до 15 июня.

Подробнее о споре вокруг этого вопроса читайте в материале БизнесЦензорЯк Нафтогаз присвоїв собі гроші від транзиту російського газу 

Как сообщалось, в январе наблюдательный совет МГУ обратился к Кабмину с предложением начать переговоры по внесению изменений в договор по покупке у "Укртрансгаза" 100% ООО "ОГТСУ" на условиях начального платежа и динамической цены, которая действует на протяжении 15 лет.

Набсовет заявил, что включенная в договор динамическая составляющая цены делает невозможным осуществление МГУ периодических выплат "Укртрансгазу", а также необходимых и достаточных инвестиций в модернизацию газотранспортной системы для выполнения программы, которую утвердил регулятор.

"Укртрансгаз" ожидаемо заявил, что считает неприемлемым пересмотр договора с МГУ о купле-продаже ОГТСУ.

Напомним"Нафтогаз" в процессе анбандлинга создал ООО "ОГТСУ", которому передал функции "Укртрансгаза" по управлению ГТС Украины. ОГТСУ было передано в собственность МГУ, 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передало новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

В декабре 2020 года МГУ осуществило первый платеж "Укртрансгазу" в размере 3,85 млрд грн за корпоративные права в уставном капитале ОГТСУ.

В финансовом отчете "Нафтогаза" отмечалось, что договор купли-продажи доли в ОГТСУ предусматривает получение группой начального финансового взноса в размере 3,87 млрд грн и регулярные переменные платежи в течение 15 лет на основе динамической цены, рассчитанной по формуле, согласованной сторонами. Дебиторская задолженность была признана на дату продажи ОГТСУ по стоимости 81,31 млрд грн.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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