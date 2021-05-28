"Укравтодор" планирует привлечь компанию из США для строительства киевской окружной

Государственное агентствомавтомобильных дорог Украины и одна из крупнейших строительных компаний США Bechtel Corporation подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в направлении реализации проекта строительства обходной дороги вокруг Киева (КОД).

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

"Киевская обходная дорога - это мегапроект "Укравтодора", предусматривающий сооружение полукольца общей протяженностью около 150 км. Он поможет вывести транзитные потоки движения транспортных средств за пределы Киева и соединит ключевые автомобильные дороги М-07 Киев-Ковель, М-06 Киев-Чоп, М-05 Киев-Одесса и Н-01 Киев-Знаменка. Далее объединит автомобильные дороги Н-08 Борисполь-Мариуполь и М-03 Киев-Харьков и обход города Бровары", - сказано в сообщении.

"Киевская обходная дорога является одним из ключевых объектов президентской программы "Большое строительство", ведь ее создание позволит решить наболевшие транспортные проблемы столицы, улучшить международное автомобильное сообщение. Совместная работа "Укравтодора" и одного из лидеров инфраструктурных проектов в мире позволит найти оптимальные технические и финансовые решения для воплощения проекта" - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Bechtel Overseas Corporation - мировой лидер по вопросам инжиниринга, закупок и строительства. 22 года подряд занимает первое место в рейтинге Engineering News, и входит в список 400 крупнейших подрядчиков США.

Компания была основана в 1898 году и сейчас является крупнейшей строительной компанией в США с проектами в 160 странах на семи континентах. Bechtel специализируется на инфраструктуре, ядерной, экологической и экологической отраслях, оперирует на рынке нефти, металлургии, газа и химикатов. Компания оказывает услуги на всех этапах от планирования и инвестиций до запуска и эксплуатации.