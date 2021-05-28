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Нацбанк аннулировал лицензию кредитного союза за отказ от проверки

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Нацбанк аннулировал лицензию кредитного союза за отказ от проверки

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам внеплановой инспекционной проверки принял решение применить в отношении кредитного союза "Партнер-Кредит" меры воздействия в виде отзыва (аннулирования) лицензии на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита.

Соответствующее решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял на заседании 28 мая, сообщает пресс-служба регулятора.

Причиной такого решения стал отказ кредитного союза допустить уполномоченных лиц НБУ к проведению внеплановой проверки в марте 2021 года.

"Отказ небанковского финансового учреждения в проведении проверки, в том числе из-за отсутствия в течение первого дня проверки лица, уполномоченного представлять интересы финучреждения на время проверки, является основанием для применения меры воздействия. А именно – отзыва (аннулирование) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг", – отмечается в сообщении.

Решение о применении меры воздействия вступает в силу со дня его принятия. С этого момента кредитный союз теряет право заключать новые договоры (или продлевать срок действующих договоров) о предоставлении средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита с клиентами.

В то же время отзыв лицензии не лишает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по ранее заключенным договорам о предоставлении финансовых услуг, напоминает НБУ.

Как сообщалось, 9 апреля Нацбанк уже приостановил лицензию КС "Партнет-Кредит" на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. Кредитный союз должен был устранить нарушения до 20 мая, однако в установленный срок не предоставил соответствующий отчет.

Автор: Михайло Орлюк
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