Нацбанк выдал краткосрочные кредиты рефинансирования на 8,9 миллиарда

Национальный банк Украины на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней в пятницу удовлетворил заявки четырех банков на 8,934 млн грн под 7,5% годовых

Об этом говорится в информации НБУ, передает Интерфакс-Украина.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 52 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 69,99 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, а также на 12 марта и 7 мая 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 13 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 72,93 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 4 июня, а на срок от года до пяти лет – 11 июня.

Ранее сообщалось, что Национальный банк изучает возможность сворачивания активного рефинансирования банков.

"Введение этого инструмента весной прошлого года происходило в рамках непростой ситуации и разворачивания коронакризиса. Нацбанк ввел этот инструмент для поддержки ликвидности банков, для сохранения финансовой и макроэкономической стабильности", – сказал тогда заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий.