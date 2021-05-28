Moody’s повысило рейтинг "ДТЭК Энерго" Ахметова

Рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг компании "ДТЭК Энерго" с уровня "Са" до уровня "Саа3", изменив прогнозом "развивающийся" на "стабильный", после объявления о завершении реструктуризации почти всей задолженности компании.

Об этом говорится в сообщении агентства, передает Интерфакс-Украина.

Moody's также повысило рейтинг вероятности дефолта "ДТЭК Энерго" с уровня "C-PD" до уровня "Cаа3-PD".

Как отмечает агентство, рейтинг "Caa3" отображает, в частности, характер бизнеса "ДТЭК Энерго", очень ограниченную ликвидность и высокий риск рефинансирования.

Долгосрочная стоимость "ДТЭК Энерго" в значительной степени зависит от денежных потоков ее угольных ТЭС, в то же время ее доля в производстве электроэнергии в Украине сократилась с 24,4% в 2017 году до 17,7% в 2020 году.

По мнению Moody's, особенно острым для компании, владеющей самой крупной угольной генерацией, является мировой тренд перехода к возобновляемым источниками энергии и падение спроса на электроэнергию.

Помимо этого, по ожиданиям агентства, компания в 2021 году будет иметь очень ограниченный свободный денежный поток в случае снижения цен на электроэнергию и спроса на ресурс, учитывая, что эта цена в 2021 году в среднем составляет ниже 1400 грн/МВт-ч (42 евро).

К факторам, которые могут негативно отразиться на финансовом положении "ДТЭК Энерго", агентство также отнесло рост его дебиторской задолженности и ослабление гривни по отношению к доллару, если такое произойдет.

В целом Moody's отмечает, что его стабильный прогноз основан на мнении о том, что текущие рейтинги адекватно описывают слабые позиции компании и повышенную вероятность дефолта.

Агентство считает, что рейтинг может быть повышен, если устойчивый рост украинских цен на электроэнергию и спроса на нее позволит "ДТЭК Энерго" достичь постоянного положительного свободного денежного потока и постепенного сокращения долга.

В случае нарушения компанией договоренностей рейтинг будет снижен, отмечает агентство.

Как сообщалось, 17 мая "ДТЭК Энерго" завершил процесс реструктуризации кредитного портфеля, что предусматривает конвертацию текущего выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга на сумму свыше $2 млрд в новые еврооблигации.

Согласно условиям реструктуризации, часть текущей задолженности по еврооблигациям "ДТЭК Энерго" конвертирована в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года.

Остальная задолженность конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" на общую сумму $1,645 млн со ставкой 7% и сроком погашения 31 декабря 2027 года. В 2021 году "ДТЭК Энерго" в денежной форме будет выплачивать купон по процентной ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга. Предложенные выплаты на 2021 год соответствуют кризисной ситуации в украинской энергетике, отмечала компания.

Компания также указывала, что присоединившиеся до конца дня 5 мая к Lock-up Agreement держатели облигаций получат выплату в размере 2% суммы новых облигаций.