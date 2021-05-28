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Нацбанк отказался выходить на межбанк восьмую неделю подряд

Новини БізнесЦензор Фінанси

Нацбанк отказался выходить на межбанк восьмую неделю подряд

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 24 по 28 мая не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие семь недель.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $290,5 млн, а продал – $70 млн.

Тем временем, курс гривни за неделю незначительно снизился: с 27,4572 грн/$ в начале недели до 27,5004 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 28 мая.

Как сообщалось, в последний раз НБУ выходил на межбанковский рынок на неделе с 29 марта по 2 апреля, когда регулятор продал $50 млн.

Автор: Михайло Орлюк
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затишье перед бурей ?
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29.05.2021 07:49 Відповісти
очень похоже
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30.05.2021 01:08 Відповісти
что за буря ???
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30.05.2021 07:52 Відповісти
Зе дефолт.... Бугагагга...
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30.05.2021 14:03 Відповісти
100% Нацбанк отказался выходить на межбанк восьмую неделю подряд - Цензор.НЕТ 1929
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30.05.2021 11:26 Відповісти
Гривня стабільна
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31.05.2021 08:02 Відповісти
Як рубль за 60 коп за1💵
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31.05.2021 10:52 Відповісти
чергове підтвердження: що менше держави в економіці, то краще
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31.05.2021 14:17 Відповісти
 
 