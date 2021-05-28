Нацбанк отказался выходить на межбанк восьмую неделю подряд

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 24 по 28 мая не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, как и в предыдущие семь недель.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $290,5 млн, а продал – $70 млн.

Тем временем, курс гривни за неделю незначительно снизился: с 27,4572 грн/$ в начале недели до 27,5004 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 28 мая.

Как сообщалось, в последний раз НБУ выходил на межбанковский рынок на неделе с 29 марта по 2 апреля, когда регулятор продал $50 млн.