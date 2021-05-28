Минобороны избавится от половины госпредприятий, – замминистра

Ликвидация 20 государственных предприятий Министерства обороны Украины запланирована по итогам двухлетнего периода 2020-2021 годов, еще 15 будут реорганизованы.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Игорь Халимон в интервью Интерфакс-Украина.

"В течение 2020-2021 годов предполагается ликвидировать 20 государственных предприятий, реорганизовать - 15, передать на приватизацию - три (209 - Управление начальника работ, 417 - Управление начальника работ, ГП МОУ "Дружбовский карьер нерудных ископаемых "Кварц ")", - рассказал Халимон.

По его словам, согласно перспективному перечню объектов государственной собственности, утвержденному приказом Минобороны от 11 сентября 2020 года, который предусматривает оптимизацию системы управления госпредприятиями, в перспективе останутся действующими 42 госпредприятия Минобороны из 111 (40 - Главное управление, два - ГУР Минобороны).

"Речь идет об оптимизации системы управления государственными предприятиями путем определения перечня субъектов хозяйствования, которые будут задействованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - сказал замминистра.

По его данным, в настоящее время в сфере управления Минобороны находится 109 субъектов хозяйствования, убыток которых в 2019 году составил более 53 тыс. грн.

"По результатам хозяйственной деятельности в 2020 году предприятиями в государственный бюджет Украины обеспечены поступления на сумму 269,24 млн грн, что на 12% больше, чем в прошлый период. При этом совокупный доход возрос на 23% и составил 1,07 млрд грн, чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) увеличился на 19,6% и составил 984,7 млн грн", - рассказал Халимон.

По его словам, что после реорганизации ГП "Ивано-Франковский военный леспромкомбинат" и ГП "Львовский военный лесокомбинат", 11 новосозданных лесохозяйственных предприятий по результатам финансовой отчетности сработали прибыльно, задолженность по заработной плате отсутствует.

Как сообщалось, за 2020 год госпредприятия Министерства обороны Украины отчитались о чистых убытках на сумму 21,7 млн грн.

За последние четыре года государственные компании Минобороны также отчитывались только об убытках. Согласно отчетам о выполнении финпланов, в 2017 году общий убыток всех предприятий составил 22,4 млн грн. Финпоказатели 2018 года завершились с убытками на 8,2 млн грн. Пик превышения расходов над доходами пришелся на 2019 год, где сумма убытка составила 38,7 млн грн.