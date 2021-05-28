В украинских вузах насчитали 77 тысяч иностранных студентов

По состоянию на начало 2021 года в украинских высших учебных заведениях обучалось 76,5 тыс. иностранных студентов, половина из которых – на медицинских специальностях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"По сравнению с 2011 годом количество иностранных студентов, которые учились в Украине, постоянно росло. По состоянию на 1 января 2021 года их количество составляло 76 548 студентов (в 2018 году было 75 605)", – сказано в сообщении.

По происхождению и количеству иностранных студентов, обучающихся в вузах Украины, лидируют такие страны:

Индия – 18 095 человек;

Марокко – 8 832;

Туркменистан – 5 322;

Азербайджан – 4 628;

Нигерия – 4 227;

Китай – 4 055;

Турция – 3 999;

Египет – 3 048;

Израиль – 2 107;

Узбекистан – 1 585 человек.

Среди специальностей, которые выбрали иностранные студенты, популярны медицинские - почти 50%, а именно: медицина (36,81%), стоматология (6,46%), лечебное дело (4,02%), менеджмент (4,04%), фармация, промышленная фармация (4,00%), среднее образование (2,32%), право (2,01%), архитектура и строительство (1,72%), финансы, банковское дело и страхование (1,7%) и экономика (1,60%).

В Минобразования уточнили, что из них 68 908 человек находятся на основном обучении, это составляет 90,02%; языковая подготовка, соответственно, 4 936 (6,45%); последипломное образование – 1 719 (2,25%); аспирантура, докторантура – 974 (1,27%); по программам академической мобильности – 11 (0,001%).

Самыми популярными вузами, где учатся иностранные студенты в Украине, являются: