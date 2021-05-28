Активы страховых компаний сократились до 64 миллиардов, – НБУ

Активы страховых компаний за январь-март 2021 года сократились на 1% – до 64,24 млрд грн.

Об этом свидетельствует обзор небанковского финансового сектора, обнародованный на сайте Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, за январь-март 2021 года количество зарегистрированных страховщиков снизилось до 208, что на 7,5% меньше, чем по состоянию на конец первого квартала 2020 года и на 1% меньше, чем по состоянию на конец 2020 года.

Указывается, что количество подписанных договоров кредитования со страховыми компаниями за первые три месяца 2021 года составило 29,25 млн, что 27,8% меньше, чем в первом квартале прошлого года (40,53 млн).

НБУ отметил, что валовые страховые премии незначительно снизились преимущественно из-за сезонного уменьшения поступлений от страхования в корпоративном секторе и от страхования жизни.

В то же время в годовом измерении объем премий в сегментах рискового страхования и страхования жизни вырос на 6%.

Согласно сообщению, рисковые страховщики показали близкие к нулю прибыли и рентабельности, что обусловлено чрезмерной долей операционных расходов - около 70% чистых страховых премий.

Приведенные к годовому измерению коэффициенты убыточности за квартал почти не изменились и составляют 47% для обязательных и 41% для добровольных видов страхования, говорится в сообщении.

По состоянию на 1 апреля 2021 года 44 страховщика-лицензиата не выполняли норматив платежеспособности и достаточности капитала или рискованности активов.