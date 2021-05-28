Запасы газа в европейских хранилищах находятся на минимуме за 10 лет

Уровень заполнения подземных хранилищ Европы в процентном исчислении достиг минимального уровня за всю историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (c 2011 года).

По данным на 27 мая уровень запасов в ПХГ составлял 35,82%, что ниже зафиксированного в 2018 году минимума на эту дату – 35,95%, передает Интерфакс-Украина.

Текущий уровень запасов газа в ПХГ Европы отстает от среднего показателя за последние пять лет уже на 14,43 процентных пункта.

Это связано с низкими объемами закачки газа в хранилища – в мае средний объем нетто-закачки (256 млн куб. м в сутки) отстает на треть от среднего показателя за последние пять лет (373 млн куб. м в сутки).

При сохранении текущих темпов закачки к 20 октября (среднему сроку перехода европейских "подземок" от закачки к отбору) их уровень сможет достигнуть лишь 78%. При этом из-за влияния плановых ремонтов на газопроводах "Ямал-Европа" (с 6 по 10 июля) и "Северный поток" (с 13 по 23 июля) этот показатель может быть еще ниже.

Средний пятилетний уровень запасов на начало сезона отбора составляет 92%.

Как сообщалось, на минувшей неделе российский "Газпром" вновь отказался бронировать выставленные "Оператором ГТС Украины" на аукцион дополнительные мощности для прокачки газа в ЕС на июнь в объеме 63,7 млн кубометров в сутки. После этого цены на газ в Европе вернулась к максимальным уровням этого года, превысив $330 за тысячу кубометров.

Таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.