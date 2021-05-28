Шведская IKEA планирует открыть кафе в своих магазинах в Украине

Шведская компания IKEA планирует как можно быстрее открыть в Украине отделы питания, которые существуют в магазинах компании в других странах.

Об этом руководитель IKEA в Украине Флориан Мелло заявил в интервью Укринформу.

"Я понимаю вашу заинтересованность в еде, я уже провел в Киеве 2,5 года и вижу, насколько пища важна для вас. Я француз, поэтому для меня еда также очень важна. Я наслаждаюсь украинскими ресторанами и кафе и чувствую и понимаю потребность наших клиентов – мы стремимся открыть это направление в Украине можно быстрее", – сказал представитель компании.

На вопрос, почему в Киеве пока что открылся уменьшенный формат магазина (City Store) IKEA без отдела питания, Мелло ответил, что компания хочет "быть там, где живут люди, и похожие форматы городского магазина – City Store – были открыты в этом году также в Париже, в Токио, есть проекты открытия в Праге. Киев является частью этого, как один из европейских городов".

Как сообщалось, шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, 1 февраля открыла первый магазин городского формата площадью 5 тыс. кв. м в Киеве.

Ранее в мае 2020 года состоялся официальный запуск интернет-магазина IKEA в Украине.



