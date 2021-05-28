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ломбард (88) НБУ (8364)

Активы ломбардов выросли в первом квартале на 2%, – НБУ

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Активы ломбардов выросли в первом квартале на 2%, – НБУ

Активы ломбардов за январь-март 2021 года выросли на 2% – до 3,94 млрд грн.

Об этом свидетельствует обзор небанковского финансового сектора, обнародованный на сайте Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, за январь-март 2021 года количество зарегистрированных ломбардов снизилось до 292, что на 3,3% меньше, чем по состоянию на конец 2020 года и на 8,5% меньше, чем по состоянию на конец первого квартала 2020 года.

По данным НБУ, объем нового кредитования выданного ломбардами в первом квартале уменьшился почти на 8% по сравнению с предыдущим кварталом, однако незначительно вырос в годовом измерении.

Отмечается, что деятельность ломбардов остается прибыльной.

В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 319 ломбардов и 6,15 тыс. обособленных подразделений ломбардов.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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