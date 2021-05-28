"Укрнафта" продолжает сокращать добычу нефти и газа

"Укрнафта" в марте-апреле 2021 года добыла 249,5 тыс. тонн нефти и конденсата и 180,9 млн кубометров газа, что соответственно на 3% и 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба компании, среднесуточная добыча нефти и конденасата в марте-апреле составила 4,09 тыс. тонн, газа – 2,97 млн кубометров.

"Укрнафта" выполнила производственный план по добыче нефти и газа в марте и апреле. Основное внимание уделяется операционной эффективности при работе на существующем фонде скважин: переходу на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования", – отмечается в сообщении.

Так, в марте-апреле "Укрнафта" завершила капитальный ремонт (КРС) на 27 скважинах, вывела из бездействия 7 скважин, провела 5 операций интенсификации и выполнила 3 операции интенсификации без бригады КРС.

Для сравнения, в марте-апреле 2020 года "Укрнафта" добыла 257,2 тыс. тонн нефти и конденсата и 200,8 млн кубометров газа.

Как сообщалось, "Укрнафта" в январе-марте 2021 года получила чистую прибыль в размере 1,06 млрд грн против 852,63 млн грн чистого убытка в аналогичном периоде 2020 года.

"Укрнафта" в 2020 году снизила добычу нефти и конденсата на 1% (на 15 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 1,5 млн тонн, газа – на 3% (на 35 млн кубометров) – до 1,13 млрд кубометров, но увеличила производство сжиженного газа – на 4,5% (на 5 тыс. тонн), до 117 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и партнерами, – порядка 42% акций.

На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.