Кубраков уволил директора крупнейшего порта после жалобы компании Ахметова, – СМИ (обновлено)
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Министр инфраструктуры Александр Кубраков решил уволить исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Пивденный" Сергея Ковшара, который также занимал должность замдиректора по экономике и финансам.
Об этом свидетельствует копия документа, передает РБК-Украина.
Как говорится в приказе, решение об увольнении вступает в силу 28 мая. Контроль за исполнением этого приказа министр инфраструктуры оставил за собой.
Ранее подконтрольный олигарху Ринату Ахметову Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и Мининфраструктуры с жалобой якобы на отказ морского торгового порта (МТП) "Пивденный" согласовывать объемы перевалки железорудного сырья (ЖРС) на июнь. Перед этим украинские порты заявили о планах повысить тарифы на перевалку железной руды на фоне рекордного роста мировых цен на это сырье.
В частности, пресс-служба порта "Пивденный" накануне обнародовала заявление, в котором назвала заниженными ставки на перевалку руды, которые в государственном порту составляют 1,97% ее стоимости.
"Заниженная цена на перевалку руды стала причиной убытков предприятия в первом квартале 2021 года. Сейчас стоимость железорудного сырья резко возросла. Но ставки обработки груза остаются на самом низком за последние несколько лет уровне", – подчеркивали на госпредприятии.
Так, средний процент ставки переработки груза в стоимости железорудного сырья в 2018 году составлял 6,09%, в 2019 году – 4,25%, в 2020 году – 3,90% и в 2021 году – 1,97%. В то же время стоимость железно-рудного сырья в течение этих лет колебалась от $60 до $220 за тонну, а сейчас достигла рекордных уровней – $220 за тонну.
"При этом грузовладелец требует оставить самую низкую за всю историю работы предприятия стоимость обработки сырья, чем ставит под угрозу эффективную работу госстивидора. К тому же, уменьшилось количество груза, поступающего в порт", – утверждали в "Пивденном".
Напомним, Ковшар занимал должность и.о. директора порта "Пивденный" с августа 2020 года.
ГП "Морской торговый порт "Южный" работает в акватории морпорта "Пивденный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости.
В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".
Морской порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.
Будь ласка, зачекайте...
цього міністра під олігархами потрібно ще в школу відправити...
2 ч. ·
Похоже, деолигархизация дает первые результаты. По крайней мере я на это надеюсь. Группа «Метинвест», например, лишившаяся своего влияния в портах, не могла продавить нужные решения через «верхушку». Поэтому взялась за СМИ.
А мне это всегда интересно)) Так, вчера по указке представителей группы были сняты публикации, касающиеся повышения тарифов на перевалку железной руды. Вчера я обратил внимание на них внимание, а сегодня уже не вижу. В этих новостях речь шла о том, что руда в мире подорожала до 200 долларов, правительство вполне обоснованно настаивает на повышении ренты на добычу минерала. Так с какой радости тарифы на перевалку, которые не пересматривались с 2018 года, должны оставаться прежними? Далекими от рыночных цен.
Видимо, владельцу группе «Метинвест», которая является основным игроком на этом рынке, все это сильно не понравилось. Под угрозой покупка очередного дворца в ЕС? ))
Они привыкли держать подобные вещи под контролем. Благодаря своим людям в «Укрзализныце» и портах логистика руды, которая всегда имела высокую маржинальность, а сейчас благодаря мировому повышению - взлетела до небес, - стоила ему сущие копейки. Стремится к нулю. Традиционно под контролем «Метинвеста» было и руководство порта «Южный», и те в ущерб себе и государству держали тарифы на перевалку на уровне, удобном для обладателя самой дорогой квартиры в Лондоне.
Но теперь, когда впервые на пост руководителя порта пришел человек, неподконтрольный руководству «Метинвеста», который заявил о повышении тарифов на перевалку на 30%, его начали откровенно мочить. В том числе - пытаясь надавить на СМИ или подкупить их. Эта информационная война идет в двух направлениях. С одной стороны - снимаются публикации, в которых говорится о необходимости повышения тарифов. С другой - информационное поле насыщается комментариями «экспертов», которые брызжут негативом и обвинениями в адрес «зажравшихся» портов. По странному совпадению, «эксперты», устами которых ведется вся кампания Метинвеста, сидят с ними в одном офисе.
В этом случае, несомненно, твердость должна проявить центральная власть. Президент, ОПУ, правительство, депутаты. Раз уж мы заявили курс на деолигархизацию, сейчас есть прекрасная возможность найти ей практическое применение. И поставить в приоритет не выгоду конкретного, пусть и самого богатого и влиятельного, олигарха. А интересы отрасли и украинской экономики.
АПДЕЙТ: директора порта уволили с должности. Только что. Это жесть, конечно)
Что мешало, то что на экспорт сделать с учетом цены на руду, а внутренний рынок не трогать, оставить цены как и были. Но то такое
Что у рынада выросли расходы? НЕТ. просто апетиты выросли
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Вот тут ошибочка ваша. Для того, чтоб это было так - нужно кровушку пролить.
чемпіон, пляха, з боротьби...
У Гідранта з шапіто-95 великий досвід такої боротьби)
Зеленский и Квартал 95 просят денег у Коломойского ("дуже жорстоко вимагають"повернути гроші в бюджет
Українишапіто)
https://www.youtube.com/watch?v=nvzD3EOrm6g
Так буде виглядати боротьбі з олігархами)))
А те,що державне підприємство перебувало в змові з нібито конкурентом,компанією ТІС,яке успішно розрослось,користуючись слабкістю до кеша міністрів та директорів портів,-то нічьо ?
Об'єднання "Укрметалургпром" написало ВІДКРИТОГО листа до Шмигаля,перелічуючи зловживання Ковшара,хоч ліпіть до цього Ахмєта,хоч ні !
"Також стивідори вимагали порівну розділити між ними вантажопотік і відмовилися підтвердити обсяги перевалки залізорудної сировини (ЗРС) без довгострокового контракту. В "Укрметалургпромі" підкреслюють, що з урахуванням погодження такий контракт неможливо підписати навіть протягом місяця." Маніпулятивна політика порту Південний призведе до мільярдних втрат бюджету і зупинення виробництва
Південний бажає переділити вантажопотік 50\50,хоч легко може перепустити все через себе...Не дивує ?
ахметка рулить..