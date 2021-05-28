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Південний (75) порт (1320) Кубраков Олександр (160)

Кубраков уволил директора крупнейшего порта после жалобы компании Ахметова, – СМИ (обновлено)

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Кубраков уволил директора крупнейшего порта после жалобы компании Ахметова, – СМИ (обновлено)

Министр инфраструктуры Александр Кубраков решил уволить исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Пивденный" Сергея Ковшара, который также занимал должность замдиректора по экономике и финансам.

Об этом свидетельствует копия документа, передает РБК-Украина.

Как говорится в приказе, решение об увольнении вступает в силу 28 мая. Контроль за исполнением этого приказа министр инфраструктуры оставил за собой.

Ранее подконтрольный олигарху Ринату Ахметову Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и Мининфраструктуры с жалобой якобы на отказ морского торгового порта (МТП) "Пивденный" согласовывать объемы перевалки железорудного сырья (ЖРС) на июнь. Перед этим украинские порты заявили о планах повысить тарифы на перевалку железной руды на фоне рекордного роста мировых цен на это сырье.

В частности, пресс-служба порта "Пивденный" накануне обнародовала заявление, в котором назвала заниженными ставки на перевалку руды, которые в государственном порту составляют 1,97% ее стоимости.

"Заниженная цена на перевалку руды стала причиной убытков предприятия в первом квартале 2021 года. Сейчас стоимость железорудного сырья резко возросла. Но ставки обработки груза остаются на самом низком за последние несколько лет уровне", – подчеркивали на госпредприятии.

Так, средний процент ставки переработки груза в стоимости железорудного сырья в 2018 году составлял 6,09%, в 2019 году – 4,25%, в 2020 году – 3,90% и в 2021 году – 1,97%. В то же время стоимость железно-рудного сырья в течение этих лет колебалась от $60 до $220 за тонну, а сейчас достигла рекордных уровней – $220 за тонну.

"При этом грузовладелец требует оставить самую низкую за всю историю работы предприятия стоимость обработки сырья, чем ставит под угрозу эффективную работу госстивидора. К тому же, уменьшилось количество груза, поступающего в порт", – утверждали в "Пивденном".

Кубраков уволил директора крупнейшего порта после жалобы компании Ахметова, – СМИ 01

Напомним, Ковшар занимал должность и.о. директора порта "Пивденный" с августа 2020 года

ГП "Морской торговый порт "Южный" работает в акватории морпорта "Пивденный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".

Морской порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  РБК-Украина


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Топ коментарі
+19
как сказал депутат Гео Лерос и сказал в точку - Зеленский вы не стали воевать со старой системой, Вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потеряв шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха Ахметова . Вы сдали страну в аренду этим олигархам коломойским, ахметовым, чем сами себе подписали приговор.
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28.05.2021 19:06
+14
Усе державне має працювати на користь олігархів і наш Зелений президент поставлений олігархами і просто злився з олігархатом
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28.05.2021 17:53
+12
Видимо, это и есть та самая объявленная борьба с олигархами - Ахметка только чихнул и директор госпредприятия вылетел. Только вот незадача - директора частного предприятия ТИС этот ******** уволить не может.
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28.05.2021 19:30
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Усе державне має працювати на користь олігархів і наш Зелений президент поставлений олігархами і просто злився з олігархатом
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28.05.2021 17:53 Відповісти
как сказал депутат Гео Лерос и сказал в точку - Зеленский вы не стали воевать со старой системой, Вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потеряв шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха Ахметова . Вы сдали страну в аренду этим олигархам коломойским, ахметовым, чем сами себе подписали приговор.
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28.05.2021 19:06 Відповісти
Лерос как и ты продажное чмо, именно при порошенко олигархи получили полную свободу, и начали размножаться.
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29.05.2021 17:06 Відповісти
Я не знаю, що там було при Порошенку, але наша руда ще ніколи не вивозилась з країни так задешево
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30.05.2021 15:21 Відповісти
Усе державне має працювати на користь олігархів і наш Зелений президент поставлений олігархами і просто злився з олігархатом
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28.05.2021 17:54 Відповісти
Увільнити, не звільнити?
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28.05.2021 18:10 Відповісти
"увільнити"... Ганьба!

цього міністра під олігархами потрібно ще в школу відправити...
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30.05.2021 20:29 Відповісти
Его "освобождают" от обязанностей и.о., и он остается работать по своей основной должности - замдиректора по экономике и финансам.
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31.05.2021 11:26 Відповісти
Sergey Naumovich

2 ч. ·

Похоже, деолигархизация дает первые результаты. По крайней мере я на это надеюсь. Группа «Метинвест», например, лишившаяся своего влияния в портах, не могла продавить нужные решения через «верхушку». Поэтому взялась за СМИ.

А мне это всегда интересно)) Так, вчера по указке представителей группы были сняты публикации, касающиеся повышения тарифов на перевалку железной руды. Вчера я обратил внимание на них внимание, а сегодня уже не вижу. В этих новостях речь шла о том, что руда в мире подорожала до 200 долларов, правительство вполне обоснованно настаивает на повышении ренты на добычу минерала. Так с какой радости тарифы на перевалку, которые не пересматривались с 2018 года, должны оставаться прежними? Далекими от рыночных цен.

Видимо, владельцу группе «Метинвест», которая является основным игроком на этом рынке, все это сильно не понравилось. Под угрозой покупка очередного дворца в ЕС? ))

Они привыкли держать подобные вещи под контролем. Благодаря своим людям в «Укрзализныце» и портах логистика руды, которая всегда имела высокую маржинальность, а сейчас благодаря мировому повышению - взлетела до небес, - стоила ему сущие копейки. Стремится к нулю. Традиционно под контролем «Метинвеста» было и руководство порта «Южный», и те в ущерб себе и государству держали тарифы на перевалку на уровне, удобном для обладателя самой дорогой квартиры в Лондоне.

Но теперь, когда впервые на пост руководителя порта пришел человек, неподконтрольный руководству «Метинвеста», который заявил о повышении тарифов на перевалку на 30%, его начали откровенно мочить. В том числе - пытаясь надавить на СМИ или подкупить их. Эта информационная война идет в двух направлениях. С одной стороны - снимаются публикации, в которых говорится о необходимости повышения тарифов. С другой - информационное поле насыщается комментариями «экспертов», которые брызжут негативом и обвинениями в адрес «зажравшихся» портов. По странному совпадению, «эксперты», устами которых ведется вся кампания Метинвеста, сидят с ними в одном офисе.

В этом случае, несомненно, твердость должна проявить центральная власть. Президент, ОПУ, правительство, депутаты. Раз уж мы заявили курс на деолигархизацию, сейчас есть прекрасная возможность найти ей практическое применение. И поставить в приоритет не выгоду конкретного, пусть и самого богатого и влиятельного, олигарха. А интересы отрасли и украинской экономики.

АПДЕЙТ: директора порта уволили с должности. Только что. Это жесть, конечно)
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28.05.2021 18:21 Відповісти
Верить Зедебилам - себя не уважать.
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28.05.2021 19:32 Відповісти
пам'ятаю--------------коли тимошенко була прем'єр-міністром,вона зменшила тарифи на перевозку продукції ахметова.Тому він і звик до низьких тарифів.
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30.05.2021 05:40 Відповісти
деолигархизация от клоуна популиста балабола Зе Кубраков уволил директора крупнейшего порта после жалобы компании Ахметова, – СМИ - Цензор.НЕТ 8587
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28.05.2021 19:07 Відповісти
Видимо, это и есть та самая объявленная борьба с олигархами - Ахметка только чихнул и директор госпредприятия вылетел. Только вот незадача - директора частного предприятия ТИС этот ******** уволить не может.
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28.05.2021 19:30 Відповісти
Бротись з ахметовим,коломойським шут буде на сцені 95 кварталу.ну лохі будуть з цього сміятись.
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28.05.2021 19:40 Відповісти
де він там з ними боровся? Він їм там так вилизував хіба що трохи менше ніж хйлу
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30.05.2021 15:17 Відповісти
вже не ротердам, в а.... с
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28.05.2021 19:53 Відповісти
Ну так за руду Ахметов деньги получает, а за перевалку этой руды в портах должен народ получать, как и Укрзализныця там тоже управляющего сняли,хотя и за ренту от руды как минимум 65% от прибыли народ должен получать, так как надра согласно Конституции принадлежат народу,но как же платить народу деньги - это же не рыночная экономика, а популизм,а вот когда Зеленский обанкротит придприятия и продаст олигархам в собственность, вот тогда народ будет платить олигархам и это уже не популизм а рыночная экономика.Как говориться точка зрения определяется местом сидения потому, как только поменяли Кобелева, который скрыва прибыль,сразу прибыль нашлась, так сразу подняли тарифы на газ, так зачем их тогда подымать если прибыль нашли. И при чем здесь Зеленский? Не ужели все эти махинации и геноцид делается по указке Зеленского?, мы же за его голосовали, так надеялись. Не может быть.
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28.05.2021 20:08 Відповісти
Милота. В МИРЕ выросла цена на руду, но руда, принадлежит народу. И получается народ сам себя хочет "любить" - мазохизм. Все что сделано из железа серьзно подорожало. И это ВНУТРЕННИЙ рынок. По факту люди стали беднее лишь по тому что ТАМ в мире поднялась цена.
Что мешало, то что на экспорт сделать с учетом цены на руду, а внутренний рынок не трогать, оставить цены как и были. Но то такое
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28.05.2021 21:08 Відповісти
Вам бы полечиться, но то такое
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29.05.2021 11:07 Відповісти
Грубовато,но точно.Именно суверенные цены никак не покинут мозги трудящихся.В результате украинское подсолнечное масло в Польше стоит дешевле,чем в Украине.Так торговать можно только ворованым.
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29.05.2021 18:14 Відповісти
Тебе бы также. Руда принадлежит народу (недра). С какого перепугу внутренний рынок должен страдать? Почему ВСЕ украинцы должны платить больше одному бандюку?
Что у рынада выросли расходы? НЕТ. просто апетиты выросли
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30.05.2021 12:57 Відповісти
А зачем Ахметов все гребет и гребет бабло? Уже не молодой есть все что душа желает взял бы да и помог Зеленскому вытащить страну из бедности _поделился хотя бы налогами что- ли Ведь он скоро лопнет от количества денег ! Или нет?
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29.05.2021 19:10 Відповісти
но руда, принадлежит народу

-----
Вот тут ошибочка ваша. Для того, чтоб это было так - нужно кровушку пролить.
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30.05.2021 00:43 Відповісти
Как-то мягко обошлись с этим директором, тут не увольнять а расстреливать за такое обхождение с дорогим Ринатом Леонидовичем, и почему нет публичных извинений директора и всей его семьи ?
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28.05.2021 21:44 Відповісти
Так банкротять прибуткове підприємство на благо олігарха, проти якого, начебто, бубочка бореться...
чемпіон, пляха, з боротьби...
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29.05.2021 00:23 Відповісти
Вот интересно, металлолом продавать за границу нельзя, так как он нужен металлургам, это рабочие места, налоги в бюджет и бла, бла, бла. А руду продавать очень даже можно!
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29.05.2021 07:25 Відповісти
борьба с олигархами во всей красе
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29.05.2021 14:14 Відповісти
Боротьбу з олігархами очолив персонально Гідрант, він буде з ними боротися по ночам в Конча Заспі в держрезиденції, а цей директор посмів сам і без відкатів!

У Гідранта з шапіто-95 великий досвід такої боротьби)



Зеленский и Квартал 95 просят денег у Коломойского ("дуже жорстоко вимагають"повернути гроші в бюджет України шапіто)
https://www.youtube.com/watch?v=nvzD3EOrm6g

Так буде виглядати боротьбі з олігархами)))
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29.05.2021 15:58 Відповісти
цю країну побудовано під потреби олігархів,тому уряд для плебсу робить одні заяви,а працює в іншому напрямку.
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29.05.2021 17:06 Відповісти
Це взагалі-то зветься не "працює", а "грабує"
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30.05.2021 15:11 Відповісти
Этот ваш Кубраков является племянником главного карателя-мусора МВД Беларуси Кубракова. Ну не может он быть нормальным -гены фашиста. Украинцы зачем вы его еще и министром назначили?
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29.05.2021 21:30 Відповісти
Кубраков погано розпочав,зробивши заявку,що вiн ахметовска гнида,черговий слуга не народа,а олiгархiв
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30.05.2021 08:04 Відповісти
Ай-яй-яй ! Ахмєтов вигнав директора найбільшого порту за непослух !
А те,що державне підприємство перебувало в змові з нібито конкурентом,компанією ТІС,яке успішно розрослось,користуючись слабкістю до кеша міністрів та директорів портів,-то нічьо ?
Об'єднання "Укрметалургпром" написало ВІДКРИТОГО листа до Шмигаля,перелічуючи зловживання Ковшара,хоч ліпіть до цього Ахмєта,хоч ні !

"Також стивідори вимагали порівну розділити між ними вантажопотік і відмовилися підтвердити обсяги перевалки залізорудної сировини (ЗРС) без довгострокового контракту. В "Укрметалургпромі" підкреслюють, що з урахуванням погодження такий контракт неможливо підписати навіть протягом місяця." Маніпулятивна політика порту Південний призведе до мільярдних втрат бюджету і зупинення виробництва

Південний бажає переділити вантажопотік 50\50,хоч легко може перепустити все через себе...Не дивує ?
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30.05.2021 08:05 Відповісти
Якого біса взагалі вивозити сировину??? Та ще й за безцінь?
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30.05.2021 15:10 Відповісти
Ахметов это вам не хухры-мухры.
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30.05.2021 10:16 Відповісти
Нашу країну віддали на откуп Ахметову?????
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30.05.2021 15:09 Відповісти
Боротьба з олігархами Косоворотька у всій красі Кубраков уволил директора крупнейшего порта после жалобы компании Ахметова, – СМИ - Цензор.НЕТ 3589
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30.05.2021 15:11 Відповісти
"Борьба с олигархами" достигает наивысшего уровня предписанного "выдающимся государственным деятелем современности".
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30.05.2021 15:15 Відповісти
Правильно сделал. Не надо высоких материй. Он потребовал деньги,заблокировав работу. Старый метод всех чиновников- вымогателей.
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30.05.2021 15:38 Відповісти
зелена деолігархізація ..
ахметка рулить..
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31.05.2021 15:43 Відповісти
 
 