"Приватбанк" продал на аукционах 229 квартир за 414 миллионов

Государственный банк "Приватбанк" продал через онлайн-аукционы в системе Open Market со 229 квартир на сумму 414,7 млн грн.

Об этом говорится в сообщении "СЕТАМ" на странице в Facebook.

Отмечается, что по итогам торгов "Приватбанк" дополнительно заработал 14,72 млн грн. Всего в онлайн-аукционах приняли участие 702 покупателя.

Дороже всего была продана квартира свободного планирования в Днепре. Цена продажи составила 7,45 млн грн.

Квартира с наибольшим приростом цены (41%) была продана за 280 тыс. грн. Она расположена в поселке Шацк Волынской области.

Общая площадь реализованных квартир составляет 21 668,7 кв. м. Это почти как средний торговый центр в Киеве или 24-этадный жилой дом, отметили в "СЕТАМ".