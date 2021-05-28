Министр финансов поспорил с главой Нацбанка об объеме банковского портфеля ОВГЗ

Реальные вложения банков в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), без учета "капитализационных" облигаций, составляют до 20% от объема привлеченных депозитов, а этот уровень является далеким от предельного.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Мы не прошли этот предельный порог, даже не приблизились к нему. Поэтому оценка главы Нацбанка является достаточно некорректной", – сказал Марченко, комментируя слова главы НБУ Кирилла Шевченко о выходе на "скользкий путь фискального вытеснения" в связи с ростом банковского портфеля ОВГЗ до 39,6% от депозитов при предельном уровне в 35%.

По словам министра, у Минфина есть собственное понимание этих процессов.

"Если отбросить облигации, вложенные государством в капитал госбанков, использованные для спасения банковской системы в период кризиса, то на сегодняшний момент на рынке всего до 20% облигаций в обращении, привлеченных с депозитов или из банковской системы", – сказал Марченко.

По его словам, приведенные НБУ оценки являются достаточно "претенциозными" и недостаточно объективными.

"Конфликта (с Нацбанком, – ред.) нет, разное видение может быть. Это нормально. На эту конкретную тему мы не коммуницировали", – уточнил Марченко.

Как сообщалось, ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отмечал, что предел портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в банковской системе до наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов нарушен.

"Сегодня эта граница уже превышена – это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения", – констатировал глава НБУ.

В минувшем году портфель ОВГЗ в собственности банков вырос с 334,3 млрд грн до 514,5 млрд грн, с начала этого года он увеличился на 0,7% – до 518,2 млрд грн. В результате доля банков в общей структуре держателей ОВГЗ увеличилась до 52% с 40,6% на начало 2020 года.