БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
911 відвідувач онлайн
Новини Корупція
479 1
злодійство (9) СБУ (1448) Укрзалізниця (4340) дизпаливо (1227)

СБУ разоблачила схему хищения дизтоплива "Укрзализныци" в Николаеве

Новини БізнесЦензор Корупція

СБУ разоблачила схему хищения дизтоплива

Служба безопасности Украины в Николаеве задержала чиновников депо "Укрзализныци", которые в течение шести месяцев сливали с локомотивов 100-150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его.

Как сообщает пресс-центр СБУ, ежемесячно дельцы наносили ущерб на $50 тыс., а недостаток горючего мог привести к срывам перевозок железнодорожным транспортом.

"Чиновники, по предварительному сговору с представителями криминального мира, организовали механизм хищения горюче-смазочных материалов госпредприятия. Дизтопливо дельцы сбывали через подконтрольные АЗС", – говорится в сообщении.

Группировка действовала с декабря 2020 года.

Отмечается, что правоохранители с привлечением спецназа задержали семерых участников группировки. Среди них – три чиновника "Укрзализныци" и 4 представителя криминальных кругов. Во время обысков было изъято украденное топливо на 1,7 млн грн.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  СБУ


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На зарплату Серлеща это хоть не ,дай бог,хоть не повлияло? СБУ разоблачила масштабную схему хищения дизтоплива "Укрзализныци" в Николаеве - Цензор.НЕТ 7998
показати весь коментар
28.05.2021 14:39 Відповісти
 
 