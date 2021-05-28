СБУ разоблачила схему хищения дизтоплива "Укрзализныци" в Николаеве

Служба безопасности Украины в Николаеве задержала чиновников депо "Укрзализныци", которые в течение шести месяцев сливали с локомотивов 100-150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его.

Как сообщает пресс-центр СБУ, ежемесячно дельцы наносили ущерб на $50 тыс., а недостаток горючего мог привести к срывам перевозок железнодорожным транспортом.

"Чиновники, по предварительному сговору с представителями криминального мира, организовали механизм хищения горюче-смазочных материалов госпредприятия. Дизтопливо дельцы сбывали через подконтрольные АЗС", – говорится в сообщении.

Группировка действовала с декабря 2020 года.

Отмечается, что правоохранители с привлечением спецназа задержали семерых участников группировки. Среди них – три чиновника "Укрзализныци" и 4 представителя криминальных кругов. Во время обысков было изъято украденное топливо на 1,7 млн грн.