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Крупнейшие сети АЗС снизили цены на автогаз

Новини БізнесЦензор Енергетика Транспорт

Крупнейшие сети АЗС снизили цены на автогаз

Розничные сети АЗС за неделю с 21 по 28 мая снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 копеек за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Наибольшее снижение цен на этот вид топлива зафиксировано в консолидированной сети группы "Приват" в Житомирской области. В этом регионе автогаз подешевел на 35 копеек – до 14,35 грн/л. При этом средние цены по сети составляют 14,99-15,02 грн/л.

На 10 копеек за литр автогаз подешевел на станциях "Овис" и "Катрал" – до 15,59 и 15,47 грн/л соответственно.

В сетях "Олас", Chipo и Mango автогаз в среднем подешевел на 2-22 копейки за литр.

В то же время сеть 0UPG повысила цену на 30 коп. – до 15,95 грн/л.

В итоге средняя стоимость автогаза по Украине 28 мая составила 15,71 грн/л.

По данным "А-95", за неделю крупнооптовые партии сжиженного газа подешевели на 200 грн – до 23 490 грн за тонну.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  еnkorr


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