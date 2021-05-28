Беларусь ограничила импорт украинских товаров (обновлено)
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Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.
Cоответствующее решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси №292 от 26 мая, оно вступит в силу через 10 дней и рассчитано на шесть месяцев, сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
Ограничения коснулись кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит из ДСП и ДВП, обоев, туалетной бумаги и упаковки, кирпича, керамической плитки, ампул, сельхозтехники, стиральных машин и мебели.
"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввоза украинской продукции в Беларусь", – подчеркивают в Минэкономики.
В свою очередь заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка уточнил, что эти ограничения на связаны с реакцией Украины на ситуацию с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair.
"Меры по лицензированию импорта по оперативной информации связаны с торговыми ограничениями, которые накладывались раньше… Конечно, появление таких новостей в один день питает конспирологические теории, но на этот раз стоит придерживаться рационального понимания ситуации", – написал Качка на своей странице в сети Facebook.
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Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Республикой Беларусь и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела аналогичный запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.
Кроме того, ряд стран ЕС ввели ограничения для своих авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Беларуси, а также запретили белорусской авиакомпании "Белавиа" использовать воздушное пространство своих стран.
Эти меры были приняты после того, как самолет авиакомпании Ryanair 23 мая был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.
Чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.
Будь ласка, зачекайте...
Другое дело - поставки в Украину (через Беларусь) топлива из рашки, фосфатного и калийного сырья.. Да и много чего иного, в объемах до полумиллиона тонн в год...
вот на этом зеленский/ермак и их хозяева имеют хороший гешефт, с выводом откатов в офшоры Омана и Катара...
Стилек четко рашкованский! Когда то, чтобы купить ведущие украинские сырзаводы, кацапы перекрыли экспорт украинских сыров в рашку (что то около 85% тогдашнего производства)
Давайте и мы им чонить заблокируем.
Из-за чего?
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"Благодаря «историческим открытиям» получается, что лучшими и важнейшими моментами в истории России были татаро-монгольское иго, крепостное право, ГУЛАГ и те два года, когда в СССР дружили с нацистами.
Сейчас много пишут про некую даму, поведавшую нам, что ГУЛАГ был, мол, не ужасом, а социальным лифтом для бедствующих слоев населения. Сами по себе фантазии такого рода малоинтересны, но я вдруг обратил внимание на то, что с помощью подобных искажений у нас выстраивается уже целая История страны.
Вспомним Валерия Зорькина, который писал, что крепостное право было скрепой для нации. Вспомним про диванных стратегов, заявляющих о том, что захват Балтии по договору о дружбе с Германией был лучшим способом обороны от нацистов, поскольку сдвигал границу на Запад. Вспомним Льва Гумилева, твердившего о позитивных сторонах монгольского нашествия, поскольку оно спасло нас от нашествия Запада. Благодаря таким «историческим открытиям» получается, что лучшими и важнейшими моментами в истории России были татаро-монгольское иго, крепостное право, ГУЛаг и те два года, когда мы дружили с нацистами.
На самом деле во всех этих случаях существует «небольшая подтасовка».
Уровень жизни в сталинской деревне и впрямь был настолько низким, что крестьяне хотели оттуда вырваться. Но не в ГУЛаг, естественно, где многие погибали или теряли здоровье, а в город, на стройки первых пятилеток или в армию.
Культурные скрепы действительно существовали в старой России. Но ими, конечно, были не крепостное право или какие-то иные формы насилия, а религия и община. Именно они сплачивают людей в любой стране до тех пор, пока не начинается формирование национального государства.
Умная дипломатия и впрямь помогает обороняться от врагов, поэтому иногда даже с ними нужно заключать соглашения о дружбе. Хороший пример такого рода - союз США и Великобритании со Сталиным, который по большому счету был их врагом. Рузвельт и Черчилль от такого союза выиграли, тогда как Сталин от глупого и подлого союза с обманувшим его Гитлером проиграл.
При монголах Русь сохранила православную веру, на которую захватчики не покушались. Однако масштабы разорения страны от набегов были значительно больше, чем разорение от любых войн в Западной Европе."
Оксаночко, Вам не здається, що у Вас із цими ствердженнями "думки сходяться"? ....
У господ олигархов уже есть очень прибыльный бизнес. Им потуги с строительством нового бизнеса вообще ни к чему.
Ну Вы вдумайтесь - Вы получаете ничего не делая 50-60% маржи. И тут к Вам приходит какой-то вася и говорит: давай лучше вместо 50% маржи ты вложишься в новый завод (на Вашем примере, по производству телевизоров/приставок/прочего) который может и не начнёт давать прибыль, а если и начнёт - то это будет 15-20% максимум. Ну и разумеется, все риски - твои, тема новая, можно кучу грабель огрести.
Внимание, вопрос: ЗАЧЕМ олигархам такой геморрой? Если можно просто сидеть и стричь купоны?
Иметь бизнес с тоталитарными странами,это огромные ризки.
Нужно бороться за рынки Европы,а не шмурдяк друг другу впаривать.
Топливо ЕС подешевеет?!
А Зеленський - "радстарацца!", повторяю - він не українець, не слов"янин і не християнин, йому до ср.ки, що ми з білорусами брати і сестри.