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Беларусь ограничила импорт украинских товаров (обновлено)

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Беларусь ограничила импорт украинских товаров (обновлено)

Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.

Cоответствующее решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси №292 от 26 мая, оно вступит в силу через 10 дней и рассчитано на шесть месяцев, сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Ограничения коснулись кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит из ДСП и ДВП, обоев, туалетной бумаги и упаковки, кирпича, керамической плитки, ампул, сельхозтехники, стиральных машин и мебели.

"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввоза украинской продукции в Беларусь", – подчеркивают в Минэкономики.

В свою очередь заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка уточнил, что эти ограничения на связаны с реакцией Украины на ситуацию с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair.

"Меры по лицензированию импорта по оперативной информации связаны с торговыми ограничениями, которые накладывались раньше… Конечно, появление таких новостей в один день питает конспирологические теории, но на этот раз стоит придерживаться рационального понимания ситуации", – написал Качка на своей странице в сети Facebook.

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Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Республикой Беларусь и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела аналогичный запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины. 

Кроме того, ряд стран ЕС ввели ограничения для своих авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Беларуси, а также запретили белорусской авиакомпании "Белавиа" использовать воздушное пространство своих стран.

Эти меры были приняты после того, как самолет авиакомпании Ryanair 23 мая был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. 

Чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минэкономики


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Топ коментарі
+14
из-за одного таракана, который возомнил себя диктатором и миллионов беларусов, которые забыли о покрышках с белазов и готовых терпеть этого таракана.
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28.05.2021 17:38
+12
Виробникам України давно пора відмовлятись від стрьомних ринків країн, залежних від Росії, і освоювати інші.
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28.05.2021 16:57
+11
А вони яку "поддержку" хотіли? Щоб українці прийшли їм революцію робить? Так вони самі сказали, що вони "Майдану" не хочуть, у них " протест мирний" так що ж вони, тоді, хочуть?... Хай самі у себе, між собою, розберуться, чого ж їм треба, в кінці-кінців - "демократии, или севрюжины с хреном..."?
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29.05.2021 09:02
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это - можно, этот бизнес зеленского\ермака не волнует, подумаешь - украинские товары и налоги в бюджет Украины.

Другое дело - поставки в Украину (через Беларусь) топлива из рашки, фосфатного и калийного сырья.. Да и много чего иного, в объемах до полумиллиона тонн в год...
вот на этом зеленский/ермак и их хозяева имеют хороший гешефт, с выводом откатов в офшоры Омана и Катара...
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28.05.2021 14:38 Відповісти
Ну будут рядовые беларусы теперь без "кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит из ДСП и ДВП, обоев, туалетной бумаги и упаковки, кирпича, керамической плитки, ампул, сельхозтехники, стиральных машин и мебели" Беларусь ограничила импорт украинских товаров - Цензор.НЕТ 3076
Стилек четко рашкованский! Беларусь ограничила импорт украинских товаров - Цензор.НЕТ 2402 Когда то, чтобы купить ведущие украинские сырзаводы, кацапы перекрыли экспорт украинских сыров в рашку (что то около 85% тогдашнего производства)
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28.05.2021 16:02 Відповісти
кстати, не понимаю, почему у нас продаются беларуские конфеты? у нас своих, что ли, нет?

Давайте и мы им чонить заблокируем.
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29.05.2021 12:23 Відповісти
У нас 73% дебилов. С таким количеством - конфеты скоро будут российские.
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29.05.2021 20:38 Відповісти
И без того невысокий уровень экономического сотрудничества еще более сократится.
Из-за чего?
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28.05.2021 16:42 Відповісти
из-за одного таракана, который возомнил себя диктатором и миллионов беларусов, которые забыли о покрышках с белазов и готовых терпеть этого таракана.
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28.05.2021 17:38 Відповісти
Покрышками росийский ФСБ не напугаешь . А вот поддержки беларуский протест не нашел ни на Западе ни Юге .
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28.05.2021 20:52 Відповісти
А вони яку "поддержку" хотіли? Щоб українці прийшли їм революцію робить? Так вони самі сказали, що вони "Майдану" не хочуть, у них " протест мирний" так що ж вони, тоді, хочуть?... Хай самі у себе, між собою, розберуться, чого ж їм треба, в кінці-кінців - "демократии, или севрюжины с хреном..."?
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29.05.2021 09:02 Відповісти
Оксаночко, Ви хоч сама зрозуміли, що написали? Там уже "психічним розладом" пахне...
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29.05.2021 11:11 Відповісти
в шестиногого (за О.Невзоровим) з дитинства в голові свій світогляд, і туди ніхто не може проникнути зовні. Мрії про те, що шестиногий є світочем народного благоденствія, навіяні так званим " циганським гіпнозом" Зараз у шестиногого весняне пробудження, його не потрібно чіпати - йому необхідний спокій. Це пацієнт Семена Фішелевича.
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29.05.2021 18:14 Відповісти
В каком виде должна была быть поддержка?
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29.05.2021 18:29 Відповісти
А ти навіть і не здогадуєшся? Не треба людей красти. Беларусь ограничила импорт украинских товаров - Цензор.НЕТ 3104
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28.05.2021 18:44 Відповісти
Потому как у власти в Беларуси бесноватый кровавый палач Лукaшенко .

.
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28.05.2021 20:50 Відповісти
Квітами волю не здобудеш,а підтримують того хто сам хоче підтримки.
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28.05.2021 21:13 Відповісти
Беларусь ограничила импорт украинских товаров - Цензор.НЕТ 3272 ......................

"Благодаря «историческим открытиям» получается, что лучшими и важнейшими моментами в истории России были татаро-монгольское иго, крепостное право, ГУЛАГ и те два года, когда в СССР дружили с нацистами.

Сейчас много пишут про некую даму, поведавшую нам, что ГУЛАГ был, мол, не ужасом, а социальным лифтом для бедствующих слоев населения. Сами по себе фантазии такого рода малоинтересны, но я вдруг обратил внимание на то, что с помощью подобных искажений у нас выстраивается уже целая История страны.
Вспомним Валерия Зорькина, который писал, что крепостное право было скрепой для нации. Вспомним про диванных стратегов, заявляющих о том, что захват Балтии по договору о дружбе с Германией был лучшим способом обороны от нацистов, поскольку сдвигал границу на Запад. Вспомним Льва Гумилева, твердившего о позитивных сторонах монгольского нашествия, поскольку оно спасло нас от нашествия Запада. Благодаря таким «историческим открытиям» получается, что лучшими и важнейшими моментами в истории России были татаро-монгольское иго, крепостное право, ГУЛаг и те два года, когда мы дружили с нацистами.
На самом деле во всех этих случаях существует «небольшая подтасовка».
Уровень жизни в сталинской деревне и впрямь был настолько низким, что крестьяне хотели оттуда вырваться. Но не в ГУЛаг, естественно, где многие погибали или теряли здоровье, а в город, на стройки первых пятилеток или в армию.
Культурные скрепы действительно существовали в старой России. Но ими, конечно, были не крепостное право или какие-то иные формы насилия, а религия и община. Именно они сплачивают людей в любой стране до тех пор, пока не начинается формирование национального государства.
Умная дипломатия и впрямь помогает обороняться от врагов, поэтому иногда даже с ними нужно заключать соглашения о дружбе. Хороший пример такого рода - союз США и Великобритании со Сталиным, который по большому счету был их врагом. Рузвельт и Черчилль от такого союза выиграли, тогда как Сталин от глупого и подлого союза с обманувшим его Гитлером проиграл.
При монголах Русь сохранила православную веру, на которую захватчики не покушались. Однако масштабы разорения страны от набегов были значительно больше, чем разорение от любых войн в Западной Европе."
Оксаночко, Вам не здається, що у Вас із цими ствердженнями "думки сходяться"? Беларусь ограничила импорт украинских товаров - Цензор.НЕТ 3771....
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29.05.2021 11:28 Відповісти
Ой, да ты тоже ньюсру.ру почитываешь?
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29.05.2021 13:31 Відповісти
фюрер (який поклоняється євроазійству Гумільова) говорячи про генетику рускоговарящего та звязок його з хозарами та печенігами, недалекий від істини. Станом на 1917 рік все російське дворянство на 95 % було татарського походження а 5 % - словянські корені. Тому і така любов до скрепів. Однак до 1937 року, після приходу о влади угрофінського племені, 95 було знищене фізично пять інших також. Однак лозунг дранг нах вест століттями живе в крові. Росія зараз зїжачилась, а відповзати назад на берега волги і в мокшанські болота не хоче. Знову викопали сокиру війни. Зов предків (вечній зов) клекоче.
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29.05.2021 18:34 Відповісти
"Святослав Сагайдачний" - не твій "духовний брат", випадково? "Хвантазії" схожі...
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29.05.2021 19:31 Відповісти
Оксана Стецьків ти насправді така *******, чи тільки прикидаєш сі?
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29.05.2021 18:08 Відповісти
Це ботва пригожинська пише через гуглтранслейт!
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29.05.2021 18:14 Відповісти
Из-за того, что одна неадекватная ублюдина занимается государственным терроризмом
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29.05.2021 18:28 Відповісти
Украина должна полностью остановить импорт белорусских товаров! Они будут суда продавать товары, а Украина свои не сможет продавать туда. Это экономически для Украины убыточно! Украина может сама производить товары, которые из Беларуси импортируем или покупать у других стран более качественные товары. Хватит короче спонсировать тиранический режим Лукашенко. Нужно Украине отвязываться от этих рынков - России и Беларуси. Мы не в совке и пора это осознать! Рынок для Украины открыт всего мира, а он на 95% больше, чем те 5% рынка, которые занимают эти 2 страны совковые. Украине нужно вылазить уже из под юбки России и становиться самостоятельной страной и торговать - продавать на экспорт товары на все континенты, кругом заключать контракты. Экспорт должен увеличивать ВВП страны бешенными темпами. Нужно работать на это! Экспорт должен быть больше долгов и нужно и долги отдать и наращивать экономику. Экономика растет только за счет экспорта. в Украине есть море ресурсов и их нужно и сырьем и обработанными продавать. Нужно создавать производства и заманивать того же Маска в Украину, чтобы тут построил завод Тесла. Почему он в РФ строит его??? РФ будет продавать теслы и будет за счет этого экспорта еще больше богатеть, а РФ продает на экспорт еще ресурсов море и туда поток бабла идет безграничный. Почему в Украине вечно власть, которая не может экспорт страны сделать многоуровневым и создать онлайн магазины и продавать на других онлайн магазинах Украинские товары. Нужно производить все, что только можно! И телефоны и бытовую технику, запчасти, создавать новые продукты соединяя компоненты, компьютеры новых видов создавать, телевизоры, приставки, в Украине огромные запасы - лития и кобальта и никеля и т.д. и можно батареи для всех фирм и машин создавать. И по количеству залежей некоторых цветных металлов Украина занимает первое место в мире, а геологические запасы других требуют дальнейшего изучения и привлечения инвестиций. Украина богатейшая страна с полным некомпетентным персоналом менеджеров, которые не могут наладить экспорт и обогатить страну. Украинскому народу нужно нанять лучших выпускников и лучших бизнес школ мира - Англии и США. Украина - это не страна, а это компания - корпорация и ей нужны лучшие менеджеры, чтобы она поднялась, а пока персонал бандиты и прочие жулики, то корпорация будет идти к краху!
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28.05.2021 16:44 Відповісти
Все так, бо Україна - досі колонія вассала німців - рашки.
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29.05.2021 00:12 Відповісти
Вы всё очень хорошо говорите, только вот, чтобы делать товар с добавленной стоимостью, нужны инвестиции.
У господ олигархов уже есть очень прибыльный бизнес. Им потуги с строительством нового бизнеса вообще ни к чему.
Ну Вы вдумайтесь - Вы получаете ничего не делая 50-60% маржи. И тут к Вам приходит какой-то вася и говорит: давай лучше вместо 50% маржи ты вложишься в новый завод (на Вашем примере, по производству телевизоров/приставок/прочего) который может и не начнёт давать прибыль, а если и начнёт - то это будет 15-20% максимум. Ну и разумеется, все риски - твои, тема новая, можно кучу грабель огрести.
Внимание, вопрос: ЗАЧЕМ олигархам такой геморрой? Если можно просто сидеть и стричь купоны?
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30.05.2021 08:59 Відповісти
Виробникам України давно пора відмовлятись від стрьомних ринків країн, залежних від Росії, і освоювати інші.
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28.05.2021 16:57 Відповісти
С языка снял.
Иметь бизнес с тоталитарными странами,это огромные ризки.
Нужно бороться за рынки Европы,а не шмурдяк друг другу впаривать.
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28.05.2021 17:10 Відповісти
Почему? Если покупают, то пускай покупают. Валюта разве помешает? Другое дело, что у них покупать ни фига не нужно кроме критического импорта, который не заместить. Например, если мы откажемся от их топлива, то будем покупать в ЕС подороже, и цены у нас сразу взлетят. С другой стороны, больно будет только сначала. Потом спрыгнем с иглы.
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28.05.2021 17:50 Відповісти
больно будет только сначала. Потом спрыгнем с иглы

Топливо ЕС подешевеет?!
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29.05.2021 00:21 Відповісти
Ні, просто навчимось енергоефективності.
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29.05.2021 14:38 Відповісти
Завадить, звісно, не валюта, а те що ринки збуту не замінюються в один день. А це означає, що Росія через залежних від неї країн буде продовжувати впливати на ситуацію в Україні у ручному режимі. Тому ринки слід шукати такі, щоб не залежали від Росії. Ну, взагалі цивілізовані ринки надійніші за нецивілізовані.
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29.05.2021 14:36 Відповісти
Білорусів 9 млн людей + підсанкційна економіка . Нас 40 млн людей + вільний ринок . Перед нами цілий світ . Перед ними лише Московія .Ото й уся арихметика .
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28.05.2021 21:18 Відповісти
Закрадываются смутные сомнения .чей это шоколад ...
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29.05.2021 00:24 Відповісти
Неужели не понятно, что это кондитерка Конти , а шоколад АВК. Лука в обиде на фирмачей из ОПЗЖ, засунувших язык в ЖОПЗ без отмашки из Кремля.
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29.05.2021 10:33 Відповісти
Полагаю, что со стороны Беларуси это упреждающий намек, что "индивидуальный режим лицензирования" будет зависеть от того как Украинская власть будет вести себя по отношению к продукции из Беларуси. Ведь у нас уже начались разговоры о прекращении импорта тех или иных товаров из Беларуси.
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29.05.2021 00:45 Відповісти
правильно делают. Нефиг поддерживать диктаторов.
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29.05.2021 12:25 Відповісти
Какой-то усатый лох из маленькой нахер никому не нужной ватной бедной страны будет выкручивать Украине яйца? Ну, удачи, царек. Уже не первое ***** об украинцев обламалось
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29.05.2021 18:32 Відповісти
Ось так «дружньо» живуть поруч брацкіє народи. Як кацапи ********** верещати: ми - славянє православниє - адін нарот.
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29.05.2021 11:24 Відповісти
"Конечно, появление таких новостей в один день питает конспирологические теории, но на этот раз стоит придерживаться рационального понимания ситуации", - написал Качка на своей странице в сети Facebook...Бюрократический "язык" времён совка никуда не делся. Где его преподают? Дайте два!
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29.05.2021 13:26 Відповісти
Они у нас покупают на полтора лярда, мы у них а 3-4. Ну окей. Я посмотрю как будет работать вся эта колхозная экономика без гос дотаций и демпинга за касапские бабки, с учетом того что последних не станет. А их не станет. Таракан попал в ловушку. Взяли его в оборот.
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29.05.2021 13:47 Відповісти
РФ створює навколо себе коло з північних корей для геополітичних ігрищ.
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29.05.2021 17:08 Відповісти
Треба не забувати, що на нашій території теж існує 3 таких "північних кореї", ще і на кордоні з Молдовою
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29.05.2021 18:34 Відповісти
Так чо мы цацкаемся с ихними тракторами, холодильниками атлант, автобусами Маз ( при этом что есть электроны богданы.) и тд. Отправляйте все это лишнее в мордор ну в Узбекистан еще например. Китайцы сами всем этим барахлом завалят. Посмотрим кто кому больше насолит
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29.05.2021 21:23 Відповісти
Білоруси - то наші рідні брати і сестри. Народу, ріднішого за білоруський в українців не було нема і не буде. Це, і тільки це є святим і вічним. Білоруські "бацьки"-запроданці і наші клоуни-жиди "згинуть, як роса на сонці", а українці-русичі і білоруси-литвини приречені жити у дружбі навіки. З якого переляку Зеленський (не українець ні по духу, ні за походженням, не слов"янин і не християнин) наказав закрити небо для білоруських літаків і тим самим поглибити розкол між двома братніми рідними народами? Яке відношення має той літак до України і українців? Люба країна вправі затримати любий борт у своєму повітряному просторі, якщо отримала інформацію про наявність у літаку терористів, державних злочинців, чи небазпечних засобів, що загрожують громадянам. Посадили, провірили, злочинців затримали і відпустили, Хіба цього літака було збито, пошкоджено, людей побито чи поранено? Ті, хто зараз найголосніше верещить про "тероризм" - німці, ізраїльтяни, американці(!) вчинили би точно так же, (а жиди, можливо, би і збили і оком не кліпнули...) - все було би законно, і ніхто би пельки не утворив Має місце політика застосування подвійних стандартів, упереджений і тенденційний підхід.
А Зеленський - "радстарацца!", повторяю - він не українець, не слов"янин і не християнин, йому до ср.ки, що ми з білорусами брати і сестри.
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30.05.2021 13:29 Відповісти
Білоруси такі ж самі як і кацапи.Ну хіба шо трохи меньше вати в голові
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30.05.2021 16:46 Відповісти
 
 