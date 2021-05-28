Тариф поставщика "последней надежды" на рынке газа на июнь вырос на 21%

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" как поставщик последней надежды на рынке газа (ППН) повысила июньский тариф на ресурс на 21% по сравнению с майским – с 9,57 грн/куб. м до 11,59 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

Вместе с тем, согласно обновленным данным мониторинга около 70 сайтов газопоставляющих компаний по состоянию на полдень пятницы, некоторые из них при неизменности годового базового тарифа также повысили цены на июнь в сравнении с майским предложением. В частности, тарифы ООО "Черкасыгаз Сбыт", "Уманьгаз Сбыт" и "Львоэнергосбыт" выросли сразу больше чем на 3,5 грн (около 45%) – до 11,45 грн/куб м, 11,47 грн/куб. и 11,8 грн/куб. м соответственно, передает Интерфакс-Украина.

ООО "Шепетовкагаз" и "Энергогарантия" повысили тариф на 2-2,5 грн/куб. м – до 12 грн/куб. м и 10,2 куб. м соответственно.

Тариф ООО "Гелиос" вырос с 9,3 грн/куб. м до 11 грн/куб м (на 1,7 грн).

По 1 грн добавили к майскому тарифу ООО "ГП "Пламя ПАО "Коростышевгаз" и "Свой" – тариф составил соответственно 10,5 грн/куб. м и 9,5 грн/куб. м.

В результате месячные предложения поставщиков на июнь колеблются в диапазоне от 7,8 грн/куб м до 12 грн/куб. м

Вместе с тем, по обновленным данным мониторинга, ООО "ЭТГ" снизила с 1 июня годовой тариф в сравнении с заявленным с 1 мая на 6,1% – до 8,94 грн/куб м (было 9,49 грн/куб. м) и внедрила летний акционный тариф с 1 июня по 30 сентября в размере 7,9 грн/куб. м. Месячный тариф остался на уровне 7,88 грн/куб. м.

Как сообщалось, по состоянию на 16.00 26 мая (день объявления цены на следующий месяц) поставщики газа не заявляли о снижении годовой цены ресурса для населения, заявленную в конце апреля с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года, некоторые повысили цену на июнь по сравнению с маем, один – незначительно снизил месячное предложение.

Согласно данным мониторинга, годовое ценовое предложение ресурса, по-прежнему, колеблется от 7,8 грн/куб. м до 13,5 грн/куб. м (здесь и далее с НДС).

"Киевгазэнерджи", сайт которого не работал на момент объявления годовых тарифов 25 апреля и затем более месяца, установило годовую цену природного газа для населения в размере 8,7 грн/куб. м.