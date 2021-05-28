Активы финансовых компаний сократились в первом квартале на 13%, – Нацбанк

Активы финансовых компаний за январь-март 2021 года сократились до 162,3 млрд грн, что на 13% меньше, чем в предыдущем квартале (186,5 млрд грн).

Об этом свидетельствует обзор небанковского финансового сектора обнародованный Национального банка, передает Интерфакс-Украина.

Согласно ему, задолженность по выданным кредитам за отчетный период также сократилась на 20,4% – до 59,87 млрд грн, в том числе юрлицам – на 26,7%, до 44,73 млрд грн, в то время как задолженность по кредитам, выданным физлицам, выросла на 6,3% – до 14,8 млрд грн, физлицам-предпринимателям – на 13,6%, до 335 млн грн.

НБУ указывает, что общий объем услуг, предоставленных финкомпаниями за январь-март, сократился на 22,13% – до 186,36 млрд грн, в том числе услуг по торговле валютными ценностями – на 36,5%, до 44,8 млрд грн, перевод средств – на 14,4%, до 99,68 млрд грн, предоставления услуг факторинга – 37,9%, до 14 млрд грн.

Количество финкомпаний в Украине к концу марта сократилось на 4% – до 977, в то время как их общий собственный капитал вырос на 2,4% – до 25,788 млрд грн.