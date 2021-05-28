Иностранцы возобновили покупку облигаций внутреннего займа, – Минфин
Новини БізнесЦензор Фінанси
В течение текущей недели портфель собственников облигаций внутреннего государственного займа нерезидентов увеличился на 1,07 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.
Общая стоимость ОВГЗ, которыми владеют нерезиденты составляет 98,3 млрд грн, что соответствует доли в 10,19% в структуре собственников ОВГЗ. С начала года портфель нерезидентов вырос на 13,02 млрд грн.
При этом украинские банки остаются крупнейшими собственниками ОВГЗ с общей долей в 51,78%. Их портфель за неделю увеличился на 3,04 млрд грн.
Юридические лица увеличили свой портфель на 1,6 млрд грн. Он составляет 4,63% от общей стоимости ОВГЗ, которые находятся в обращении. С начала года объем ОВГЗ юрлиц увеличился на 11,9 млрд грн.
В то же время, портфель физических лиц увеличился на 210 млн грн и составляет 1,72% в структуре собственников ОВГЗ, а с начала года стоимость ОВГЗ в их собственности увеличилась на 6 млн грн.
Как сообщалось, по данным НБУ, объем ОВГЗ в обращении в апреле уменьшился на 12,4 млрд грн (-1,2%) – до 997,5 млрд грн. При этом ОВГЗ-портфель нерезидентов за месяц сократился на 6,9 млрд грн (-6,7%) – до 96,1 млрд грн.
В мае объем ОВГЗ в обращении продолжил сокращаться и по состоянию на 18 мая составлял 983,9 млрд грн. При этом ОВГЗ-портфель банков снизился на 13,5 млрд грн (-2,6%) – до 507,1 млрд грн, нерезидентов – на 177 млн грн (-0,2%), до 95,9 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Дениска вон тоже вложился в ОВГЗ))
видимо люля.......
во сп-2 первая ласточка..... так шо будет не до попкорна
Пап, а кем ты работаешь?
Банкиром.
А как это объяснить?
Открой холодильник и возьми кусочек масла, поставь его на стол.
Хорошо
А теперь спрячь его снова и поставь в холодильник
Хорошо.
Стал ли меньше кусочек масла?
Нет.
Вот видишь! ручки в жиру)