Иностранцы возобновили покупку облигаций внутреннего займа, – Минфин

В течение текущей недели портфель собственников облигаций внутреннего государственного займа нерезидентов увеличился на 1,07 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

Общая стоимость ОВГЗ, которыми владеют нерезиденты составляет 98,3 млрд грн, что соответствует доли в 10,19% в структуре собственников ОВГЗ. С начала года портфель нерезидентов вырос на 13,02 млрд грн.

При этом украинские банки остаются крупнейшими собственниками ОВГЗ с общей долей в 51,78%. Их портфель за неделю увеличился на 3,04 млрд грн.

Юридические лица увеличили свой портфель на 1,6 млрд грн. Он составляет 4,63% от общей стоимости ОВГЗ, которые находятся в обращении. С начала года объем ОВГЗ юрлиц увеличился на 11,9 млрд грн.

В то же время, портфель физических лиц увеличился на 210 млн грн и составляет 1,72% в структуре собственников ОВГЗ, а с начала года стоимость ОВГЗ в их собственности увеличилась на 6 млн грн.

Как сообщалось, по данным НБУ, объем ОВГЗ в обращении в апреле уменьшился на 12,4 млрд грн (-1,2%) – до 997,5 млрд грн. При этом ОВГЗ-портфель нерезидентов за месяц сократился на 6,9 млрд грн (-6,7%) – до 96,1 млрд грн.

В мае объем ОВГЗ в обращении продолжил сокращаться и по состоянию на 18 мая составлял 983,9 млрд грн. При этом ОВГЗ-портфель банков снизился на 13,5 млрд грн (-2,6%) – до 507,1 млрд грн, нерезидентов – на 177 млн ​​грн (-0,2%), до 95,9 млрд грн.