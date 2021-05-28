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Новини Фінанси
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Иностранцы возобновили покупку облигаций внутреннего займа, – Минфин

Новини БізнесЦензор Фінанси

Иностранцы возобновили покупку облигаций внутреннего займа, – Минфин

В течение текущей недели портфель собственников облигаций внутреннего государственного займа нерезидентов увеличился на 1,07 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

Общая стоимость ОВГЗ, которыми владеют нерезиденты составляет 98,3 млрд грн, что соответствует доли в 10,19% в структуре собственников ОВГЗ. С начала года портфель нерезидентов вырос на 13,02 млрд грн.

При этом украинские банки остаются крупнейшими собственниками ОВГЗ с общей долей в 51,78%. Их портфель за неделю увеличился на 3,04 млрд грн.

Юридические лица увеличили свой портфель на 1,6 млрд грн. Он составляет 4,63% от общей стоимости ОВГЗ, которые находятся в обращении. С начала года объем ОВГЗ юрлиц увеличился на 11,9 млрд грн.

В то же время, портфель физических лиц увеличился на 210 млн грн и составляет 1,72% в структуре собственников ОВГЗ, а с начала года стоимость ОВГЗ в их собственности увеличилась на 6 млн грн.

Как сообщалось, по данным НБУ, объем ОВГЗ в обращении в апреле уменьшился на 12,4 млрд грн (-1,2%) – до 997,5 млрд грн. При этом ОВГЗ-портфель нерезидентов за месяц сократился на 6,9 млрд грн (-6,7%) – до 96,1 млрд грн.

В мае объем ОВГЗ в обращении продолжил сокращаться и по состоянию на 18 мая составлял 983,9 млрд грн. При этом ОВГЗ-портфель банков снизился на 13,5 млрд грн (-2,6%) – до 507,1 млрд грн, нерезидентов –  на 177 млн ​​грн (-0,2%), до 95,9 млрд грн.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минфин


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Иностранцы??? Эти?? Иностранцы возобновили покупку облигаций внутреннего займа, – Минфин - Цензор.НЕТ 8387
Дениска вон тоже вложился в ОВГЗ))
Иностранцы возобновили покупку облигаций внутреннего займа, – Минфин - Цензор.НЕТ 2416
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28.05.2021 17:15 Відповісти
ну если кто не видит в бубочке продолжение папередника то я не знаю хтовамдохтур...............
видимо люля.......
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29.05.2021 06:16 Відповісти
навангую на ближайшие пол-года - нас ждёт большой договорняк или попросту предательст-
во сп-2 первая ласточка..... так шо будет не до попкорна
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29.05.2021 06:18 Відповісти
прмерно так же как делили Польшу в 39-м............
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29.05.2021 06:20 Відповісти
Но сейчас все «законно» как в анегдоте
Пап, а кем ты работаешь?
Банкиром.
А как это объяснить?
Открой холодильник и возьми кусочек масла, поставь его на стол.
Хорошо
А теперь спрячь его снова и поставь в холодильник
Хорошо.
Стал ли меньше кусочек масла?
Нет.
Вот видишь! ручки в жиру)
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30.05.2021 17:33 Відповісти
 
 