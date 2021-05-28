Центр вакцинации против COVID-19 в Киеве начнет работу с 29 мая

В субботу, 29 мая, на базе Международного выставочного центра в Киеве начнет работу Центр вакцинации от COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"В Центре вакцинации в выходные дни прививку вакциной CoronaVac будут делать киеявлянам, которые зарегистрировались в приложении "Дія". Вакцину предоставляет Министерство здравоохранения", – сказал он.

Также Кличко добавил, что всего в Киеве уже вакцинировали более 113 тыс. людей. Среди них, преимущественно, – медики, социальные работники, учителя, привлеченные к проведению ВНО, паралимпийцы и маломобильные граждане.

Отметим, что также 29 мая Центр вакцинации против коронавирусной болезни откроют во Львове на базе стадиона "Арена Львов".