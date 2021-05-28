Налоговая служба впервые обнародовала финотчетности компаний

Государственная налоговая служба обнародовала финансовые отчетности компаний на Едином портале открытых данных и на собственном веб-сайте.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, каждый может ознакомиться с реальным финансовым положением компаний и размером уплаченных ими налогов в бюджет.

"ГНС выполнила требования обновленной редакции 835 постановления об открытых данных и обнародовала финансовую отчетность компаний. Это информация о финансовом состоянии и деятельности компании. Она содержит сведения о доходах, убытков, активов и средств, находящихся на балансе", – говорится в сообщении.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, долгое время бизнес в Украине не было легального доступа к финотчетности. Из-за этого предприниматели не могли принимать взвешенных решений о сотрудничестве с партнерами, а иностранные компании - оценить реальную ситуацию на рынке Украины.

Отмечается, что открытая финансовая отчетность поможет украинскому бизнесу повысить прозрачность подписания соглашений с подрядчиками; лучше оценить развитие своей компании в отношении ключевых конкурентов и понять свою долю рынка; уменьшить риск сотрудничества с компаниями-однодневками.