Директор харьковского КП переплатил 17 миллионов за электроэнергию для транспорта, – прокуратура

Слободская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении директора одного из коммунальных предприятий города, чья халатность привела к переплате 17 млн грн за электроэнергию для трамваев и троллейбусов.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"Установлено, что в августе 2019 года директор одного из КП заключил договор с частной фирмой - победителем тендера, который предложил наиболее выгодные условия на поставку электроэнергии для движения троллейбусов и трамваев в Харькове. Вместе с тем директор КП, не проверив наличие законных оснований, заключил несколько дополнительных соглашений к договору на поставку электроэнергии, согласно которым стоимость 1 кВт/ч электрической энергии с НДС повысилась с 2,333 грн до 2,81 грн, с одновременным уменьшением объемов ее поставки", - говорится в сообщении.

Таким образом, в результате заключения директором КП дополнительных соглашений к договору с частной фирмой по поставке электрической энергии коммунальному предприятию в течение сентября 2019 года - января 2020 года были безосновательно перечислены на счет фирмы денежные средства в размере около 17 млн грн.

Санкция ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.

Кроме того, в рамках уголовного производства окружная прокуратура заявила гражданский иск к директору КП на сумму нанесенного ущерба.