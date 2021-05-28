"Укрзализныця" запустит два новых поезда к морю

АО "Укрзализныця" с начала лета запускает два новых поезда по направлению к морю, которые будут курсировать до Геническа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 3 июня запустят поезд № 204/190 сообщением Кривой Рог, Днепр – Геническ. Он будет отправляться из Кривого Рога по нечетных числам в 18:50, будет курсировать через Никополь, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевку, и прибывать к побережью в 3:40.

В обратном направлении поезд №189/203 начнет курсировать с 6 июня. Он будет отправляться из Геническа в 22:57 и прибывать н6а конечную станцию в 7:43.

Также "Укрзализныця" с 5 июня запускает поезд № 231/232 сообщением Ивано-Франковск – Геническ. Он будет курсировать по нечетным числам, отправляться из Ивано-Франковска в 14:42 и прибывать в Геническ в 17:50 следующего дня.

В обратном направлении поезд № 232/231 будет курсировать по четным числам. Будет отправляться в 11:20 и пребывать в Ивано-Франковск в 13:08 следующего дня, курсируя через Новоалексеевку, Мелитополь, Запорожье, Днепр, Козятин, Шепетовку и Львов.