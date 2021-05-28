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ліцензія (698) НБУ (8364) страхування (612) страхові компанії (252)

Нацбанк по итогам проверок аннулировал лицензии семи страховщиков

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Нацбанк по итогам проверок аннулировал лицензии семи страховщиков

Национальный банк по результатам внеплановых инспекционных проверок принял решение о применении к семи страховым компаниям меры влияния в виде аннулирования всех лицензий на финансовые услуги в сфере страхования.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Меры влияния применены относительно страховых компаний: "ЕСГ", "Афина-Авто", "Велс", "Мега Полис", "Доминант", "Честно-страхование" и "Гермес".

Отмечается, что регулятор зафиксировал факт отказа в проведении проверки. Таким образом, уполномоченные лица Нацбанка не были допущены к ней, а лицо, уполномоченное представлять интересы страховщика, отсутствовало в течение первого дня проверки.

"Отказ небанковского финансового учреждения в проведении проверки, в том числе из-за отсутствия в течение первого дня проверки лица, уполномоченного представлять интересы финучреждения на время проверки, является основанием для применения меры воздействия. А именно - отзыв (аннулирование) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг", – говорится в сообщении.

Решение вступает в силу со дня их принятия. С этого момента указанные страховые компании теряют право заключать новые договоры страхования и договоры страхования, увеличивающие обязательства по ранее заключенным договорам страхования.

Однако, уточнили в Нацбанке, отзыв лицензии не лишает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по уже заключенным на данный момент договорам о предоставлении финансовых услуг.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  НБУ


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