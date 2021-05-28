Мининфраструктуры потратит 1,2 миллиарда на достройку Дарницкого моста в Киеве (обновлено)

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что 27 мая был объявлен тендер на строительство столичного Дарницкого моста.

Как отметил министр на странице в Facebook, объект 10 лет находился в замороженном статусе.

Пресс-служба Министерства инфраструктуры уточняет, что в данном проекте, в частности, речь идет о достройке автомобильных съездов на левом береге Днепра. На правом берегу автодорожная развязка выходит на Надднепрянское шоссе – там готовность 100%. На левом берегу мост ведет к развязке на Днепровской набережной, а также включает дорогу вдоль ж/д путей через Харьковский путепровод в направлении станции "Дарница" на левом берегу. На съезде на Днепровскую набережную выполнены все необходимые подготовительные работы: возведены 16 опор из 21, смонтирована треть всех металлоконструкций пролетных строений.

"Отсутствие всего комплекса развязок и освещения стали причиной того, что транспорт не может использовать Дарницкий мостовой переход, как это предусмотрено проектом. В результате возникает дисбаланс транспортных потоков: соседние мосты – Южный и мост им.Патона – значительно перегружены, тогда как Дарницкий имеет существенный резерв пропускной способности. Причем этот мостовой переход имеет шесть полос движения, по три в каждом направлении, и его пропускная способность - 35 тыс. автомобилей в сутки", – говорится в сообщении.

Согласно информации в Prozorro, тендер на строительство подходов к Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу объявило АО "Укрзализныця". Стартовая стоимость аукциона – 1,2 млрд грн. Торги назначены на 16 августа. Работы должны быть завершены до конца 2022 года.

Напомним, в марте "Укравтодор" и "Укрзализныця" подписали меморандум о достройке съездов с Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста в Киеве через Днепр.

Как сообщалось, Мининфраструктуры в 2018 году оценивало стоимость достройки Дарницкого моста в 30 млн евро.