Итоги недели: Новый глава "Приватбанка" и конец полетов в Москву через Минск

Главные новости экономики за неделю 24 - 28 мая.

ТРАНСПОРТ

Украина и страны ЕС приостановили авиасообщение с Беларусью

Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Беларусью и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

До этого авиакомпания "Белавиа" выполняла 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев и 26 рейсов в другие города Украины. Маршрут через Минск был кратчайшим путем для полетов в Москву. Кроме того, через Украину проходили маршруты "Белавиа" в южном направлении.

Украина и ряд стран ЕС ввели такие ограничения в отношении Беларуси после того, как по указанию Александра Лукашенко самолет авиакомпании Ryanair 23 мая экстренно посадили в Минске. На его борту находился бывший главред ресурса NEXTA Роман Протасевич, он был арестован.

Кабмин выдал "Укравтодору" гарантии по кредитам еще на 10 миллиардов

Кабмин предоставил "Укравтодору" госгарантии для привлечения кредитных средств на сумму еще 10 млрд грн на срок до 15 лет. С учетом принятых правительством в апреле решений, с начала года "Укравтодор" получил гарантии государства по кредитам уже на 30 млрд грн.

"Укрзализныця" договорилась об отсрочке погашения кредита перед "Сбербанком"

"Укрзализныця" договорилась с АО "Сбербанк" об отсрочке погашения задолженности перед банком до конца года. Госкомпания не могла вовремя выплатить долг на сумму $116 млн, основные выплаты по которому приходились на 30 мая.

Кубраков уволил директора крупнейшего порта после жалобы компании Ахметова

Министр инфраструктуры Александр Кубраков уволил и.о. директора госпредприятия "МТП "Пивденный" после ряда жалоб от предприятий Рината Ахметова, вызванных планами государственных портов повысить тариф на перевалку железной руды.

ФИНАНСЫ

Новым главой "Приватбанка" назначен топ-менеджер Raiffeisen

Набсовет назначил новым главой правления "Приватбанка" Герхарда Бьоша, он вступит в должность после согласования Национальным банком. До этого Бьош с 2010 года занимал должность первого замглавы правления "Райффайзен банка Аваль".

Нацбанк отказался выходить на межбанк восьмую неделю подряд

Нацбанк за неделю с 24 по 28 мая не покупал и не продавал валюту на межбанковском рынке, как и в предыдущие семь недель. Тем временем, курс гривни незначительно снизился: с 27,4572 грн/$ в начале недели до 27,5004 грн/$ по итогам торгов в пятницу.

Минфин разместил облигации внутреннего займа на 6 миллиардов

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 5,96 млрд грн. По итогам аукциона впервые за последние месяцы вырос портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов.

Госдолг вырос за месяц на $1,2 миллиарда

По состоянию на конец апреля общий государственный и гарантированный государством долг составил 2,53 трлн грн или $91,33 млрд, увеличившись за месяц на 20 млрд грн или на $1,16 млрд в долларовом эквиваленте, сообщил Минфин.

Верховный Суд впервые решил взыскать ущерб с менеджеров банка-банкрота

Верховный Суд принял первое решение о взыскании ущерба с топ-менеджеров ликвидируемого банка. Речь идет об иске к бывшим менеджерам банка "Укоопспилка" на 76 млн грн, но решение в этом деле может разблокировать более 30 процессов против бывших владельцев других банков.

МАКРОЭКОНОМИКА

Госстат зафиксировал резкий рост промпроизводства на фоне прошлогоднего локдауна

Рост пропроизводства в апреле в годовом выражении ускорился до 13% с 2,1% по итогам марта, сообщил Госстат. Такой результат объясняется эффектом низкой сравнительной базы – из-за локдауна в апреле 2020 года промпроизводство рухнуло на 16,2%.

Падение капитальных инвестиций в первом квартале замедлилось до 9,5%

Падение капитальных инвестиций в январе-марте 2021 года замедлилось до 9,5% с 42,9% в четвертом квартале 2020 года. Такой результат также объясняется эффектом низкой сравнительной базы – из-за начала пандемии в первом квартале 2020 года капинвестиции упали на 35,5%.

ВЛАСТЬ

Зеленский подписал закон о передаче общинам земель за пределами населенных пунктов

Президент подписал закон о передаче земель за пределами населенных пунктов местным общинам. Этим документом также существенно упрощены ограничения по использованию сельхозземель и разрешена продажа иностранцам земли не сельскохозяйственного назначения.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Президент підписав закон про земельну децентралізацію. Що він змінює

Беларусь ограничила импорт украинских товаров

Беларусь ввела режим лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, сельхозтехники, стиральных машин и мебели. В Минэкономики отмечают, что это решение не связано с ответом Украины на ситуацию с самолетом Ryanair.

Байден объяснил отказ от санкций против оператора "Северного потока-2"

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.

Кабмин изменил постановление о принудительной выплате пенсий через банки

Кабинет министров внес изменения в свое постановление от 1 апреля о переводе пенсионеров, получавших выплаты через "Укрпошту", на получение пенсий через банки. Премьер Денис Шмыгаль отметил, что теперь этот процесс будет прроисходить постепенно, не уточнив подробностей.

Арахамия возглавил набсовет офиса "инвестнянь" от Зеленского

Главой набсовета "Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest" стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Это учреждение будет отвечать за сопровождение инвесторов в рамках инициированного президентом Зеленским проекта "инвестнянь".

Минобороны отдало одному монополисту 85% подрядов на питание военных

Минобороны заключило с компанией "Вийськсервис-Волонтер" договоров на питание для военных на общую сумму 3,68 млрд грн. Таким образом фирма получила 85% всех подрядов на питание в 2021 году, тогда как при бывшем руководстве Минобороны фирма получила всего 26% подрядов.

ЭНЕРГЕТИКА

Нацкомиссия запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси

НКРЭКУ ограничила импорт электроэнергии в Украину из России и Беларуси до 0 МВт до 1 октября 2021 года. Глава регулятора Валерий Тарасюк не исключил, что запрет будет продолжен и после 1 октября, если будут сформированы достаточные запасы угля на украинских ТЭС.

"Газпром" вновь отказался увеличить транзит газа через Украину

"Газпром" вновь отказался бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину в ЕС на июнь в объеме 63,7 млн кубометров в сутки. После этого цены на газ в Европе вернулась к максимальным уровням этого года, превысив $330 за тысячу кубометров.

Кабмин поручил "Нафтогазу" реструктуризировать долги поставщиков тепла за газ

Кабмин поручил "Нафтогазу" реструктуризировать долги предприятий теплокоммунэнерго за газ, отозвать иски против должников и обеспечить их газом. Ожидается, что "Нафтогаз" предложит тепловикам годовые контракты на газ по цене 7,4 грн за кубометр (с НДС).

"Роснефть" возобновила поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину

"Роснефть" возобновила поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину через дочернюю компанию азербайджанской госкорпорации SOCAR. Она сменила в качестве посредника трейдера трейдер Proton Energy S.A., связанного с окружением Виктора Медведчука.

"Энергоатом" инициировал арбитраж против России за захват активов в Крыму

"Энергоатом" направил властям России уведомление о возникновении спора из-за захвата активов компании в оккупированном Крыму, что является первым шагом для начала арбитража. Речь идет о Донузлавской ВЭС, которая сейчас находится на оккупированной территории.

Компания Ахметова увеличила операционный доход от "зеленого тарифа" на 79%

"ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова, крупнейший производитель электроэнергии по "зеленому тарифу", увеличила выручку в 2020 году на 67% – до 8,15 млрд грн. При этом чистая прибыль компании сократилась в 9 раз – до 324 млн грн, из-за убытков от курсовых разниц и финансовых расходов.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чому "зелена" генерація Ахметова перестала платити податки

АГРАРИИ

Минагрополитики спрогнозировало рекордный урожай зерновых и масличных

При условии сохранения благоприятных погодных условий урожай зерновых и масличных культур в 2021/2020 маркетинговом году (МГ) может превысить 100 млн тонн, установив абсолютный рекорд, заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.

КОРПОРАЦИИ

Собственник Dragon Capital купил издание "Украинская правда"

Редактор "Украинской правды" Елена Притула продала интернет-издание собственнику Dragon Capital Томашу Фиале. Сумма сделки не разглашается, но $700 тыс. из вырученных средств Притула пообещала передать на социальные проекты.

"Конти" Колесникова покупает фабрику "Красная заря" в России

Юристы выкупили имущество фабрики "Красная заря" в РФ в интересах компании "Конти" экс-вице-премьера Бориса Колесникова, пишут Ведомости. Сам Колесников покупку фабрики отрицает, хотя "Конти" работает в России с 2004 года и занимает 10 место по продажам кондитерских изделий.

Группа компаний Сereal Planet закрывает бизнес в Украине

Группа компаний Cereal Planet, ранее один из ведущих производителей круп в стране, продала свой украинский актив – дочернее предприятие "Олимп" в Харькове, зафиксировав по итогам сделки 6,71 млн евро убытка. В прошлом году она произвела 45,2 тыс. тонн круп.

Налоговая служба впервые обнародовала финотчетности компаний

Государственная налоговая служба впервые обнародовала финансовые отчетности компаний на Едином портале открытых данных и на собственном веб-сайте. Это было требованием плана выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Суд снял арест с охотничьей базы и недвижимости беглого экс-министра Клименко

Суд отменил арест базы охоты в Киевской области, трех квартир, 9 машиномест, двух нежилых помещений и корпоративных прав ряда частных компаний, связанных со сбежавшим в РФ экс-министром доходов и сборов Александром Клименко.

Основанием для снятия ареста стало решение прокуратуры закрыть дело о так называемых "налоговых площадках" Клименко.