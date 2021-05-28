Минздрав объявит новый конкурс по отбору членов набсовета "Медзакупок Украины"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отменил приказы о формировании наблюдательного совета госпредприятия "Медицинские закупки Украины" и планирует объявить новый конкурс на должность независимых членов набсовета.

Об этом Ляшко сообщил в Facebook.

"Подписал приказ о признании такими, что утратили силу приказы Министерства здравоохранения от 6 октября 2020 года №2268, от 7 октября 2020 года №2272 и от 30 апреля 2021 года №848. Эти приказы касаются конкурсного отбора и образования наблюдательного совета ГП "Медзакупки Украины". Уже в ближайшее время объявим конкурсный отбор на должность независимых членов наблюдательного совета", - написал Ляшко.

Он также добавил, что дополнительно идет работа над приказом, который четко сформулирует порядок взаимодействия, обеспечив независимость ГП.