Облэнерго Суркисов закупили оргтехнику с двойной переплатой

ПАО "Прикарпатьеоблэнерго" 21 мая по результатам тендера заключило соглашение с ООО "Компьютеры и коммуникации" на поставку принтеров и мониторов на сумму 1,82 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші.

По договору заказаны многофункциональные устройства с картриджем модели Ecosys M3860idn за 140 тыс. грн. На рынке стоимость такого МФУ составляет около 50 тыс грн, а тонер-картридж еще - 6-7 тыс грн.

Принтеры модели Ecosys P2040dn на рынке стоят 7,2 тыс грн а вместе с картриджем - 10,3 тыс. грн. Зато победитель тендера будет их продавать за 16 тыс грн. Дилер производителя техники Kyocera в Украине сообщил, что эти МФУ и принтеры с картриджами у них стоят 56 тыс. грн и 10,2 тыс. грн за штуку соответственно. И это, как сказали в компании, розничные цены, а в случае оптового заказа будут еще дешевле.

Также "Прикарпатьеоблэнерго" купило мониторы Lenovo. Заказанная модель редка для украинских магазинов, единая торговая сеть подтвердила изданию наличие таких мониторов по цене в 3,8 тыс. грн (без НДС). Но облэнерго заплатит вдвое дороже - по 8,2 тыс. грн. Причем мониторы с аналогичными характеристиками в сети стоят от 3,5 тыс. до 5 тыс. грн.

Эти мониторы, как и другая заказанная техника, нашлась в интернет-магазине "Комтрейдинг". Владельцами юридического лица магазина (ООО "Комтрейдинг-сервис") являются киевляне Олег Голофаев и Вячеслав Прилипко. Они же и являются учредителями ООО "Компьютеры и коммуникации", которое победило на тендере. Более того, они же в своем онлайн-магазине существенно дешевле продают технику, которую купило облэнерго: на уточнение магазин посчитал стоимость этого оборудования в 983 тыс. грн.

Таким образом, "Прикарпатьеоблэнерго" переплатит 899 тыс. грн. Единственным конкурентом победителя на тендере было ООО "Абсолют солюшнс" - "технический" конкурент "Компьютеры и коммуникации" на закупках.

Источником финансирования "Прикарпатьеоблэнерго" указало средства из инвестиционной программы. Облэнерго получает их через новую тарифную систему RAB (Regulatory Asset Base). В эту систему заложено, что облэнерго гарантированно получает процентную прибыль от стоимости всех своих активов. То есть была пересчитана стоимость облэнерго, от нее высчитаны 3%, которые включены в тариф для небытовых потребителей и госсектора. Фактически этот тариф оплачивают все потребители, потому что для бытовых потребителей электроэнергии подорожали товары и услуги из-за роста тарифа для небытовых потребителей. Объем инвестиционной программы "Прикарпатьеоблэнерго" на 2021 год составляет 459 млн грн. В основном это ремонт линий электропередачи, замена трансформаторов и тому подобное. Но и обновление офисной техники также относится к инвестициям. В частности, на это компания планирует расходы 6,64 млн грн.

Расходование этих денег контролирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая утверждает облэнерго инвестиционные программы. Но сейчас никакого наказания за завышение цен "Прикарпатьеоблэнерго" не понесет, несмотря на то, что компания должна отчитываться НКРЭКУ о потраченных средствах.

Программа "Bihus.Info" установила, что проведенная Фондом госимущества оценка (по инициированной НКРЭКУ методике) стоимости облэнерго существенно завышена. На это указывает как завышение цен на оборудование, например на трансформаторы, вдвое. Так и сравнение цен покупки акций облэнерго владельцами и оценка их стоимости сейчас. Например, структуры братьев Суркиса и Виктора Медведчука скупили 80% "Прикарпатьеоблэнерго" за $16 млн (ориентировочно 100% акций таким образом стоит около $20). Но под RAB-тариф стоимость облэнерго была оценена в $393 млн, или почти в 20 раз дороже.

Сейчас бенефициарами "Прикарпатьеоблэнерго" система Youcontrol указывает Игоря Суркиса и Геннадия Боголюбова.