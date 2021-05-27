Расходы на выплату больничных подскочили с начала года на 60%, – Фонд соцстрахования

Количество принятых на оплату больничных листов в январе-апреле 2021 года выросло на 29,6%, потребность в расходах по ним – на 60,3%.

Так, в январе-апреле Фонд социального страхования принял на финансирование 1,64 миллиона листков нетрудоспособности на общую сумму более 5,7 млрд грн, передает пресс-служба учреждения.

Больше всего листков нетрудоспособности передано работодателями на оплату в Киеве (303,8 тыс. больничных), Днепропетровской (187 тыс.), Харьковской (107 тыс.), Львовской (99,8 тыс.), Донецкой (96 тыс.), Запорожской (89,7 тыс.) и Одесской (82 тыс.) областях.

"Динамика увеличения числа больничных и дней нетрудоспособности застрахованных лиц наблюдается с 2020 года и привела к превышению потребности в расходах над поступлениями за тот же период", – отмечается в сообщении.

Рост числа листков нетрудоспособности связан с заболеванием коронавирусной болезнью, сезонным повышением заболеваемости респираторными болезни, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, обострением хронических заболеваний и тому подобное.

Как сообщалось, ранее Фонд соцстрахования признал существенные задержки выплат больничных из-за нехватки средств.