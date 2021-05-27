Госкосмос доплатит 25 миллионов за создание радиотелескопа для исследования космоса

Национальный центр управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства Украины 25 мая заключил соглашение с ЧАО "Научно-производственное предприятие "Сатурн" о разработке радиотелескопа на 24,6 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передают Наші гроші.

В 2018 году "Сатурну" за 195 тыс грн без торгов заказали разработку технических предложений по направлениям модернизации антенных систем КТНА-200 и MARK-4B Центра космических исследований и связи в Золочеве Львовской области. Потом в тот же год Радиоастрономический институт НАНУ получил подряд на разработку техзадания на создание радиотелескопа РТ-32 на базе антенной системы MARK-4B для участия в РНДБ-экспериментах стоимостью 99 тыс. грн. Речь идет о радиоинтерферометрии со сверхдлинного базой, то есть измерении координат, разнесенных на большие расстояния радиоисточников (например квазаров, активных ядер галактик).

В тот же год "Сатурн" выиграл первые торги на создание радиотелескопа РТ-32 за 8 млн грн. В 2019-2020 годах с ним заключили четыре соглашения о дополнительных закупках на 30,61 млн грн по переговорной процедуре для унификации и совместимости с выполненными работами.

Нынешнее соглашение на 24,6 млн грн. предусматривает завершение всех работ, а также комплексные испытания и ввод радиотелескопа в эксплуатацию в срок до конца 2022 года.

Закупку провели по переговорной процедуре, потому что открытые торги дважды отменяли из-за недостатка участников. На одни из них приходил "Сатурн" с нынешней ценой 24,6 млн грн.

Соисполнителями в техническом задании является радиоастрономический институт Национальной академии наук Украины, а также две частные компании: киевское ООО "Вирком" Романа Корница, Игоря Пастушенко, Сергея и Виктора Гайдаманчуков и Тернопольское ООО СП "Интернсис Лтд" Андрея и Михаила Паламарей из Тернопольского НТУ им. И. Пулюя.

Основным акционером столичного производителя радиоприборов "НПП "Сатурн" является Дмитрий Миримский – брат покойного экс-депутата ВР АР Крым и экс-нардепа от партии "Союз" по округу в Крыма Льва Миримского. Также доли имеют Людмила, Ирина и Владислав Чмели и ЧАО "УПТК", которое принадлежит семье Чмилей и Ярославу и Михаилу Антошкам.

С 2018 года Центр заключил с "Сатурном" сделок преимущественно по телескопу на 64,8 млн грн.