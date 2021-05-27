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Обещанного Зеленским законопроекта об олигархах в Раде пока нет, – Разумков

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Обещанного Зеленским законопроекта об олигархах в Раде пока нет, – Разумков

Президент Владимир Зеленский еще не подал в Верховную Раду окончательный текст законопроекта о деолигархизации.

Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил в эфире "Радио НВ", передает Интерфакс-Украина.

"Он (законопроект, – ред.) пишется в Офисе президента, об этом говорил президент. Я знаю, что к этому приобщено Министерство юстиции. Но окончательного варианта законопроекта пока что в стенах Верховной Рады нет", – сказал Разумков.

Спикер уточнил, что сам еще не ознакомился с текстом проекта закона, поскольку не является участником процесса подготовки этого документа.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая заявил, что подготовка законопроекта о деолигархизации уже практически завершена, и документ будет опубликован на текущей неделе.

Напомним, разработку законопроекта об олигархах Зеленский анонсировал в апреле.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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27.05.2021 19:38 Відповісти
 
 