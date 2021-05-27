Агрохолдинг Косюка продал комбинат хлебопродуктов в Донецкой области

Агрохолдинг МХП Юрия Косюка продал ЧАО "Добропольский комбинат хлебопродуктов" (КХП, Доброполье Донецкой области) киевской компании Т энд Т Трейд Украина" (Т&Т Тrade Ukraine).

Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, Т&Т Тrade Ukraine 25 мая купила 60,49% акций "Добропольского КХП", завершив заключенную 29 апреля 2021 года сделку. Стоимость сделки и другие данные о ней в информационной базе отсутствуют.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, ООО "Т энд Т Трейд Украина" принадлежит Юлии Богатыревой (99% акций) и Вадиму Тарасенко (1%), компания с уставным капиталом 1 млн грн занимается преимущественно оптовой торговлей и выращиванием зерновых и масличных культур.

Согласно данным реестра, конечным бенефициарным владельцем ООО "Добропольское КХП" с уставным капиталом 1,82 млн является основатель и мажоритарий агрохолдинга МХП Юрий Косюк.

Хлебокомбинат в 2020 году получил 19,05 млн грн чистого убытка против 5,62 млн грн чистой прибыли в 2019 году, общие активы предприятия сократились в 6,6 раза – до 24,31 млн грн, долгосрочные обязательства на треть – до 361 тыс. грн, текущие обязательства выросли на 70% – до 1,25 млн грн.

Согласно данным НКЦБФР, производственные мощности ЧАО "Добропольский КХП" состоят из восьми складов напольного хранения общей вместимостью 26,5 тыс. тонн зерна, силосного склада на 70 силосов (общим объемом 14 тыс. кубометров), две зерносушилки ДСП- 32 общей производительностью 200 тонн в сутки, три крытых площадки для первичного приема зерна общей площадью 4,8 тыс. кв. м. Также есть собственная подъездная колея протяженностью 2,4 км.