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Агрохолдинг Косюка продал комбинат хлебопродуктов в Донецкой области

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Агрохолдинг Косюка продал комбинат хлебопродуктов в Донецкой области

Агрохолдинг МХП Юрия Косюка продал ЧАО "Добропольский комбинат хлебопродуктов" (КХП, Доброполье Донецкой области) киевской компании Т энд Т Трейд Украина" (Т&Т Тrade Ukraine).

Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, Т&Т Тrade Ukraine 25 мая купила 60,49% акций "Добропольского КХП", завершив заключенную 29 апреля 2021 года сделку. Стоимость сделки и другие данные о ней в информационной базе отсутствуют.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, ООО "Т энд Т Трейд Украина" принадлежит Юлии Богатыревой (99% акций) и Вадиму Тарасенко (1%), компания с уставным капиталом 1 млн грн занимается преимущественно оптовой торговлей и выращиванием зерновых и масличных культур.

Согласно данным реестра, конечным бенефициарным владельцем ООО "Добропольское КХП" с уставным капиталом 1,82 млн является основатель и мажоритарий агрохолдинга МХП Юрий Косюк.

Хлебокомбинат в 2020 году получил 19,05 млн грн чистого убытка против 5,62 млн грн чистой прибыли в 2019 году, общие активы предприятия сократились в 6,6 раза – до 24,31 млн грн, долгосрочные обязательства на треть – до 361 тыс. грн, текущие обязательства выросли на 70% – до 1,25 млн грн.

Согласно данным НКЦБФР, производственные мощности ЧАО "Добропольский КХП" состоят из восьми складов напольного хранения общей вместимостью 26,5 тыс. тонн зерна, силосного склада на 70 силосов (общим объемом 14 тыс. кубометров), две зерносушилки ДСП- 32 общей производительностью 200 тонн в сутки, три крытых площадки для первичного приема зерна общей площадью 4,8 тыс. кв. м. Также есть собственная подъездная колея протяженностью 2,4 км.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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не идет бизнес у великого "бизнесмена" без миллиардных "дотаций" из нашего кармана, щедро отсыпаемых рошеном.
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28.05.2021 07:58 Відповісти
Зате у "пересічних" все чудово при Зєлі.
Як змінилась ціна на борошно за останні 2 роки?
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28.05.2021 10:00 Відповісти
При чому тут Рошен,дурень!При "зеленої молі" чахлику з Зе, міліардери тільки збагаталися удвічи!
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28.05.2021 10:04 Відповісти
не все миллиардеры обогатились. некоторые, как косюк, обеднели. потому как тебе, дурень, не понять, что тогда рошен кормил одних, сейчас ЗЕбеня кормит других. если случиться чудо и рошен еще раз сможет одержать победу в "выборах", косюк опять станет успешным "бизнесменом".
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28.05.2021 12:00 Відповісти
дурінь, але з потягом до графоманства?
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28.05.2021 12:28 Відповісти
Какая самокритика. Браво! Агрохолдинг Косюка продал комбинат хлебопродуктов в Донецкой области - Цензор.НЕТ 3912
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28.05.2021 12:32 Відповісти
я образив твого партнера? Утіш, якщо розплакався.
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28.05.2021 12:39 Відповісти
Как у некоторых резко пропадают бизнес-таланты... Агрохолдинг Косюка продал комбинат хлебопродуктов в Донецкой области - Цензор.НЕТ 9274
А у других наоборот. Проявляются. Агрохолдинг Косюка продал комбинат хлебопродуктов в Донецкой области - Цензор.НЕТ 8965
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28.05.2021 12:17 Відповісти
Стоимость сделки в информационной базе отсутствует, и по видемому уже ни когла не узнаем, потому, что все деньги пошли на заграничные счета, вот так они и Землей собираются торговать, а налоги тоже за границей платить.А убытки это только для Украины убытки, они покрывают их за счет кредитов своих банков или так званых иностранных инвестиций , а работа кипит, за которые так ратует Зеленский и готов за их все продать включая Землю есть много способов скрыть доходы .Одной из проблема малого и среднего бизнеса заключается , что население грабит власть , забирая у его сбережение и доходы , через финансовую систему государства в том числе и банки- НБУ выдает без контрольно и без заставы рефинанс на которые покупают ОВГЗ для бизнеса чиновников с откатамт,накручивая девальвацию, убытки банков покрывают с кармана граждан с бюджета, занимая % , а мин.фин.размещает кредиты через ОВГЗ на первичном рынке не на прямую всем участникам, а крупными контрактами через банки потому ставка растет и не работет экономика, депозиты же и наличные в грн.девальвировались с 8 до 25 таким образом население у которых было 100 миллрд. $ в грн.из которых половина была на депозитах потеряла полностью получив 1/3, и то многие из бюджета, а у кого были наличные тот потерял 2/3 на курсе,всего до 80 млрд. $ не считая постоянно тикающих % за возмещение депозитов и это не популищ потому, потому, что чиновники берет у народа , а вот когда Землю раздавали собственнику -народу через паи , а не чиновникам и олигарзам на упавшем рынке за копейки к которуму еще население не допускалось это уже не популизм, а конкурентный рынок и на этом фоне они проводят приватизацию в том числе и Земли , открывают рынок Земли и кто же это все купит? Они и купят. А Косюку не повезло было вложено много денег ,как минимум 400 миллн.грн., а власть поменялась,сейчас новый хозяин будет контролировать Землю может и выкупит,деньги есть , заработаны на Зе э/ж,%,, руде, дорогах, для того и рынок Земли открыли без участия в нем народа, да и все равно не купит.Вот такую экономику для людей под названием пылесос олигархическая власть устроила, а они нам про ЕС, НАТО расказывают,это что бы у власти остатся все выкупить и хозяином быть в Украине на веки веков со своми Соросами Ротшильдами МВФ, другие мечтают тоже самое но под крышей Кремоя,а насеоени скоро на дотации ООН булем пока не вымрем, других рабов завезут.
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28.05.2021 13:06 Відповісти
 
 