Болгария обновила условия въезда в страну для украинцев

Министерство здравоохранения Болгарии обновило решение о временном запрете въезда на территорию страны.

Об этом сообщил консульский отдел посольства Украины в Болгарии в Facebook.

Так, с 27 мая 2021 года обновлено решение Министерства здравоохранения Республики Болгария относительно временного запрета въезда на территорию страны, согласно которому с 1 июня до 31 июля 2021 года гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Республики Болгария при условии наличия одного из таких документов:

сертификата вакцинации (документ о завершении программы вакцинации против COVID-19). Завершением программы вакцинации считается введение соответствующего количества доз вакцин против COVID-19 и окончание 14-дневного периода с даты введения последней дозы вакцины. В документе должны быть указаны личные данные лица согласно паспорту гражданина Украины для выезда за границу (латиницей), дата рождения, даты вакцинации, торговое наименование и номер партии вакцины против COVID-19 , название производителя/владельца регистрационного удостоверения, страна, в которой оно выдано ,и название компетентного органа, который его выдал;

справки, что показывают отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы или отрицательный результат быстрого антигенного теста, проведенного за 48 часов до въезда в страну. В упомянутом документе должны быть указаны личные данные лица согласно паспорту гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные), дата проведения тестирования, а также прописан латиницей метод (PCR или RAT) и отрицательный результат (Negativе);

документа, что показывает положительный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или быстрого антигенного теста для лиц, которые переболели COVID-19 в период от 15 до 180 дней от указанной в документе даты проведения исследования. В документе должны быть указаны личные данные лица согласно паспорту гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные), дата проведения тестирования, а также прописан латиницей метод (PCR или RAT) и положительный результат (Positive).

Детям до 5 лет разрешено въезжать на территорию Республики Болгария без предоставления вышеупомянутых документов.

Для лиц, которые осуществляют транзит по территории Болгарии и могут гарантировать немедленный выезд, не является необходимым предоставление документов о прививках, отрицательный ПЦР-тест или положительный тест на антитела.