Власти России начали блокировать авиарейсы в обход территории Беларуси

Российские авиационные власти отказались согласовать полеты самолетов как минимум двух европейских авиакомпании, пытавшихся на пути в Россию облететь воздушное пространство Беларуси.

Так, в четверг, 27 мая, были отменены рейсы австрийской авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву, а также второй день подряд не смог долететь до российской столицы лайнер авиакомпании Air France из Парижа, передает Deutsche Welle.

Представители австрийской авиакомпании заявили, что рейс отменили, потому что Россия не дала на него разрешение, не одобрив новый маршрут. Перелет перенесли на 28 мая.

Аналогичное заявление сделали в Air France. При этом во французской компании, чьи рейсы в российскую столицу запланированы на текущей неделе также на пятницу и субботу, сообщили, что пока сохраняют их в расписании.

Власти Литвы в свою очередь запретили аэропортам республики принимать самолеты, которые проходили через воздушное пространство Беларуси. По этой причине отменен рейс "Аэрофлота" из Москвы в Вильнюс, намеченный на 28 мая.

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Как сообщалось, ранее шесть государств запретили своим авиакомпаниям транзит над территорией Беларуси, а также совершать рейсы между странами – такие ограничения установили Украина, Франция, Великобритания, Канада, Литва и Латвия.

Перед этим Европейский авиационный регулятор призвал все авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси из соображений безопасности, заявив, что принудительное изменение направления полета рейса Ryanair поставило под сомнение способность страны обеспечить безопасное небо. Это решение, кроме Austrian Airlines и Air France, поддержали целый ряд авиакомпании, включая немецкую Lufthansa, нидерландскую KLM и латвийскую AirBaltic.

Напомним, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого ряд стран ЕС ввели ограничения для своих авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Беларуси, а также запретили белорусской авиакомпании "Белавиа" использовать воздушное пространство своих стран.

В частности, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Республикой Беларусь, однако "Белавиа" по-прежнему разрешены транзитные полеты через территорию страны.