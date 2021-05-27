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Власти России начали блокировать авиарейсы в обход территории Беларуси

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Власти России начали блокировать авиарейсы в обход территории Беларуси

Российские авиационные власти отказались согласовать полеты самолетов как минимум двух европейских авиакомпании, пытавшихся на пути в Россию облететь воздушное пространство Беларуси.

Так, в четверг, 27 мая, были отменены рейсы австрийской авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву, а также второй день подряд не смог долететь до российской столицы лайнер авиакомпании Air France из Парижа, передает Deutsche Welle.

Представители австрийской авиакомпании заявили, что рейс отменили, потому что Россия не дала на него разрешение, не одобрив новый маршрут. Перелет перенесли на 28 мая.

Аналогичное заявление сделали в Air France. При этом во французской компании, чьи рейсы в российскую столицу запланированы на текущей неделе также на пятницу и субботу, сообщили, что пока сохраняют их в расписании.

Власти Литвы в свою очередь запретили аэропортам республики принимать самолеты, которые проходили через воздушное пространство Беларуси. По этой причине отменен рейс "Аэрофлота" из Москвы в Вильнюс, намеченный на 28 мая.

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Как сообщалось, ранее шесть государств запретили своим авиакомпаниям транзит над территорией Беларуси, а также совершать рейсы между странами – такие ограничения установили Украина, Франция, Великобритания, Канада, Литва и Латвия.

Перед этим Европейский авиационный регулятор призвал все авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси из соображений безопасности, заявив, что принудительное изменение направления полета рейса Ryanair поставило под сомнение способность страны обеспечить безопасное небо. Это решение, кроме Austrian Airlines и Air France, поддержали целый ряд авиакомпании, включая немецкую Lufthansa, нидерландскую KLM и латвийскую AirBaltic. 

Напомним, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого ряд стран ЕС ввели ограничения для своих авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Беларуси, а также запретили белорусской авиакомпании "Белавиа" использовать воздушное пространство своих стран.

В частности, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Республикой Беларусь, однако "Белавиа" по-прежнему разрешены транзитные полеты через территорию страны.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Deutsche Welle


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Топ коментарі
+43
Господи быстрей опусти железный занавес между мордором и нормальным миром!
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27.05.2021 19:16
+33
ггггыыы)) изза одного журналиста два недогосударства устроили проблемы СВОЕМУ же народу))) ... ну терпите холуи своих хозяев - ***** и лохашеску!
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27.05.2021 19:16
+17
Так Россия сама себе самостоятельно вводит авиаблокаду с Европой. Бог в помощь.
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27.05.2021 21:28
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Господи быстрей опусти железный занавес между мордором и нормальным миром!
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27.05.2021 19:16 Відповісти
Не торопи, и так все разворачивается стремительно...
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27.05.2021 20:20 Відповісти
ЗАБОРИЩЕ
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28.05.2021 12:25 Відповісти
с минными полями, рвом и бетонным забором!
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28.05.2021 12:31 Відповісти
И крокодилов голодных в ров посадить обязательно!
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28.05.2021 15:57 Відповісти
ггггыыы)) изза одного журналиста два недогосударства устроили проблемы СВОЕМУ же народу))) ... ну терпите холуи своих хозяев - ***** и лохашеску!
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27.05.2021 19:16 Відповісти
К сожалению, ******* и нелохашеску устраивает не меньше проблем не только 73 холуям, а и украинцам.
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27.05.2021 21:54 Відповісти
я в говностраны диктаторские не летаю не есжу и пешком не хожу (на монументы чЛенина не мечтаю посмотреть).... так шо ни мне, ни 73% абсолютно насрать на диктаторские законы ********* ... точно так же - как было насрать на диктаторские законы януковича ))) лол....) ... ПС/ трактор беларусский купить не желаю , картошки у меня достаточно ... тёлки с кокошником не интересуют ... своих достаточно ... так что ДОПОБАЧЕННЯ.
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27.05.2021 22:03 Відповісти
И даже нет желания трахнуть москвичку???? Власти России начали блокировать авиарейсы в обход территории Беларуси - Цензор.НЕТ 7861
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27.05.2021 22:35 Відповісти
ток по голове)))
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27.05.2021 23:00 Відповісти
А що, у москвичек пиз-да поперек расположена ?
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28.05.2021 08:31 Відповісти
Неее как машинка зингер
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28.05.2021 08:57 Відповісти
...а пан знает толк в извращениях Власти России начали блокировать авиарейсы в обход территории Беларуси - Цензор.НЕТ 969
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28.05.2021 10:04 Відповісти
Самолетов полно над Белоруссией, ничего не изменилось.
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27.05.2021 19:37 Відповісти
Поки-що я бачу, що з 2014 року над Україною практично ніхто не літає. Всі літаки облітають нашу землю, як чумну. З чого б це?
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28.05.2021 12:55 Відповісти
Апять будут бамбіть варонєж)))

***** як завжди собі у ногу стріляє)
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27.05.2021 19:47 Відповісти
А оце хто з Києва летить?
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27.05.2021 19:48 Відповісти
А что ему мешает лететь, это садится в Минске нельзя а летать через Белоруссию украинская власть не запрещала.
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27.05.2021 20:09 Відповісти
Ні. Заборонено транзит. В цій статті є посилання на інформацію про цк
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27.05.2021 20:39 Відповісти
Ну судя по карте он взлетел из Киева и полетел себе спокойно, если это допустим скандинавская авиакомпания то им транзит Киев запретить не может..
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27.05.2021 21:08 Відповісти
Киев может запретить украинским аєропортам принимать рейсьі, пролетающие в воздушном пространстве Беларуси, как єто сделала Литва, независимо от того, из какой страньі авиакомпания.
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27.05.2021 22:54 Відповісти
"Власти Литвы в свою очередь запретили аэропортам республики"

литва, канєшно, республіка, но так пишуть ті, для кого вона все ще складова большой союзной страньі
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28.05.2021 01:04 Відповісти
Я тут до чого, пишіть редакторам цензора
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28.05.2021 09:25 Відповісти
Украина тоже республика если ты не вкурсе. Это государственное устройство так называется а не та профанация, которую выдумали в эсэсэре Власти России начали блокировать авиарейсы в обход территории Беларуси - Цензор.НЕТ 4085
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28.05.2021 10:06 Відповісти
У вас немножко все смешалось в кучу Украина не называется республикой. Есть официальное название государства. Для Украины это - Украина. а вот официальное название Литвы - Литовская республика. А то, что форма государственного правления - республика, а не монархия, то это не значит, что страну надо называть республикой. С тем же успехом можно тогда говорить "унитарная парламентско-президентская республика Украина".
Да, и республика - это не форма государственного устройства, а форма правления. А формы гос устройства - федеративная или унитарная. Юрфак, 1 курс, Теорія держави і права. Власти России начали блокировать авиарейсы в обход территории Беларуси - Цензор.НЕТ 5133
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28.05.2021 10:21 Відповісти
не в коня корм...
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28.05.2021 14:02 Відповісти
Транзит для украинских самолетов через РБ запрещен, а вот самолеты Белавиа пока что свободно шуршат транзитом над Украиной в Турцию, Израиль, Египет, Сербию, Тунис
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28.05.2021 11:26 Відповісти
Так Россия сама себе самостоятельно вводит авиаблокаду с Европой. Бог в помощь.
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27.05.2021 21:28 Відповісти
Один террорист пытается помочь второму террористу.
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27.05.2021 21:45 Відповісти
Власти России начали блокировать авиарейсы в обход территории Беларуси - Цензор.НЕТ 8543
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27.05.2021 22:32 Відповісти
ТАК ЗАПРЕТИТЕ РОССИИ ПОЛЕТЫ НАД ТЕРРИТОРИЕЙ ЕВРОПЫ, ТУРЦИИ, ГРУЗИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА И Т.Д. !)
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27.05.2021 23:19 Відповісти
Нада просто перєстать летать в говно-страну московию .
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28.05.2021 06:52 Відповісти
ЗАБОР
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28.05.2021 07:30 Відповісти
счас европейцы сядут с калькуляторами, посчитают что потеряли аж 20 центов, пустят сопли и сдадут назад...продажные угребки. Как всегда.
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28.05.2021 08:53 Відповісти
Сумно що гроші перемогають гідність, дуже сумно.
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28.05.2021 09:10 Відповісти
КНР усе ближче й ближче.
Нагадало мені останній епізод з Діснеївского "Аладіна" коли у гонитві за "абсолютною владою" Джафар отримав заключення у кувшин й попугу свого туди затягнув, Білорусь нагадує зараз того попугу.
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28.05.2021 09:14 Відповісти
вот каганат и вылез...
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28.05.2021 09:24 Відповісти
правильно. пока евротолерасты мямлят что-то невнятное, паРаша сама себя заблочит.
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28.05.2021 09:37 Відповісти
рашка повышает ставки. Даже типа за судьбу СП2 не боится, а в мире все остановится без великой и могучей.
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28.05.2021 11:21 Відповісти
вчера смотрел на раша ТВ ,"соловьиный помет", так у них истерика: говорят даже когда северный поток-2 достроят, вентиль от газопровода останется у США Власти России начали блокировать авиарейсы в обход территории Беларуси - Цензор.НЕТ 212
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28.05.2021 12:36 Відповісти
Белорусы, вы обречены, поглощение рашкой дело времени.
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28.05.2021 12:53 Відповісти
По ходу лука еще кого-то хочет снять, иначе зачем заставлять пролетать над белорусской областью.
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28.05.2021 12:54 Відповісти
Коли путін летить, то його літак супроводжують рашистські винищувачі. А як летів у Австралію, то до самих кордонів Австралії його супрободжували військові кораблі рашистського тихоокеанського флоту.
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28.05.2021 13:22 Відповісти
оно никуда не летает, оно в бункере сидит
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28.05.2021 14:13 Відповісти
Уже когда то был Карибский кризис , русня блефовала на 90%, таская свой ржавый металлолом по кр. площади , а потом когда поняли , что Штаты шутить не будут и нанесут упреждающий удар , сразу наложили в штаны , и умоляли о переговорах , но так что бы сохранить лицо Власти России начали блокировать авиарейсы в обход территории Беларуси - Цензор.НЕТ 104
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28.05.2021 13:26 Відповісти
Як це так, що Україна ввела обмеження і Бубочка не побоявся розсердити путіна? Мабуть Блінкен дав доброї прочуханки, бо коли після зустрічі вийшли до журналістів, бо Вава був розгублений і наляканий, що аж заїкався.
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28.05.2021 13:27 Відповісти
Эх, вернуть бы их сюда...
Власти России начали блокировать авиарейсы в обход территории Беларуси - Цензор.НЕТ 2637
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28.05.2021 15:05 Відповісти
или сюда...
Власти России начали блокировать авиарейсы в обход территории Беларуси - Цензор.НЕТ 4692
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28.05.2021 15:06 Відповісти
Білоруська область це пуп землі для роісі., всі літаки повинні прокладувати свій маршрут тільки через білорусьу область? 🤣🤣
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28.05.2021 15:27 Відповісти
И шо это им дало? Власти России начали блокировать авиарейсы в обход территории Беларуси - Цензор.НЕТ 6146
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28.05.2021 17:12 Відповісти
 
 