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Евросоюз выделит для жителей Донбасса 25 миллионов евро помощи

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Евросоюз выделит для жителей Донбасса 25 миллионов евро помощи

Европейский союз объявил о новой помощи в размере 25,4 млн евро на помощь людям, пострадавшим от конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter, передает Интерфакс-Украина.

"Рада снова поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я подтвердила неизменную поддержку ЕС реформ и территориальной целостности Украины. Мы объявили о новой помощи 25,4 млн евро на помощь людям, пострадавшим от конфликта. Мы также поддерживаем Украину в борьбе с COVID-19", - написала фон дер Ляйен.

Согласно заявлению, опубликованном на сайте Еврокомиссии, с начала конфликта на Донбассе на общий объем гуманитарной помощи ЕС достиг 190 млн евро.

"Заявленное сегодня финансирование поможет людям, пострадавшим от последствий конфликта, получить доступ к медицинским услугам, включая повышение уровня готовности и реагирования на пандемию COVID-19, а также к услугам по получению защиты, в частности юридической поддержки", - говорится в тексте заявления.

Выделенная помощь позволит отремонтировать поврежденные дома, школы и больницы, а также обеспечит наиболее уязвимых лиц средствами для удовлетворения базовых потребностей и доступом к питьевой воде и образованию в условиях чрезвычайных ситуаций.

Приоритетными будут потребности уязвимых категорий населения, таких как пожилые люди и лица с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что правительство Японии выделит $4,5 млн на поддержку населения Донецкой и Луганской, а также на восстановление этих областей.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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