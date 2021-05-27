Нацбанк заметил тенденцию к ухудшению финансового состояния ряда страховщиков

Национальный банк Украины заявил о тенденции к ухудшению финансового состояния ряда страховщиков в 2020 и начале 2021 года.

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook.

"В прошлом и в 2021 году продолжался тренд на сокращение количества страховщиков. Прежде всего-из-за добровольного отказа от лицензий и выхода с рынка по собственной инициативе. За последние 11 месяцев количество страховщиков сократилось на 24 компании. Несколько страховщиков ушли с рынка добровольно после того, как Национальный банк составил акты о нарушении требований законодательства", - сказано в сообщении.

Также в НБУ отметили, что в прошлом и начале этого года наблюдалась тенденция ухудшения финансового состояния ряда страховщиков. Так, в марте Национальный банк составил 46 актов о нарушении страховщиками нормативов и семь актов - из-за непредоставления компаниями отчетности регулятору.

В результате Национальный банк рассмотрел эти акты о нарушениях и применил к ряду компаний меры воздействия. 20 компаний обязал устранить нарушения. Еще 17 компаниям временно приостановил лицензии. Семи - за непредоставление отчетности, еще 10 - за нарушение нормативов.