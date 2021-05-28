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"Конти" Колесникова покупает фабрику "Красная заря" в России, – СМИ

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Российская юридическая фирма "Юнайтед партнерс" стала победителем торгов по продаже имущества кондитерской фабрики "Красная заря" в РФ (Иваново) в интересах кондитерской компании "Конти" бывшего вице-премьер-министра Бориса Колесникова.

Об этом пишут Ведомости со ссылкой на данные протокола торгов на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, а также информацию двух инвестиционных консультантов и источника, близкого к организаторам торгов.

"Конти", "Юнайтед партнерс" и конкурсный управляющий не ответили на вопросы издания. Позднее сам Колесников отрицал свою причастность к покупке российской фабрики "Красная заря". 

"Конти" работает в России с 2004 года, ей принадлежат две фабрики в Курской области. Кроме того, с 2018 года ей принадлежит 19,9% в липецком производителе конфет "Мерлетто".

Совокупные мощности в России у "Конти" составляют 136 тыс. тонн продукции в год, сообщала компания. По данным Euromonitor International за 2020 год, она занимает 10-е место по продажам кондитерских изделий в России.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Конти" являются бывший вице-премьер-министр во времена президентства Виктора Януковича, бизнесмен Борис Колесников и его жена Светлана Колесникова, владеющие равными долями по 24,99% акций компании.

ЧАО "Производственное объединение "Конти" входит в состав группы "Конти", основанной в 1997 году. Мощности фабрики группы в Константиновке рассчитаны на производство до 2 тыс. тонн продукции в месяц.

Портфель компании насчитывает около 200 товарных наименований, среди которых печенье-сэндвич, сложные десерты, конфеты в коробках и весовые, пирожное бисквитное, рулеты, батончики, карамельные конфеты, крекеры и печенье. Основные торговые марки – Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", BisKonti, "Джек". Продукция "Конти" экспортируется более чем в 20 стран мира.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Ведомости


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Топ коментарі
+17
Ліпецк? Яка знайома назва... Де Бігуси, Серлещи, Найеми??
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27.05.2021 18:23
+5
думал зеленые за два года танцев на граблях ЗЕквартала "слуг" во главе с членограем поумнели, но слово "поумнели" это не про зеленых... Производственное оборудование с Липецкой фабрики было демонтировано двумя этапами в 2015 и 2016 г. организацией демонтажа и вывоза оборудования с территории Кацапстана занимался международный траст... А вот что касается ЗЕленого клоуна, то его дешевые ржачные передачки и такие же фильмы до сих пор продаются на территории страны-оккупанта - Рашки, а бабло выводится через офшорные компании, т.е. ЗЕленая падаль платит налоги в Рашке, а прибыль выводит в офшорные зоны, чтобы не платить в Украине ни копейки...
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27.05.2021 20:56
+4
Я думал конти вместе с богей-хундаем уже сдохли, но они оказывается еще шевелятся. Походу кроме парашии, этот конфентый шлак никому не нужен.
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27.05.2021 19:52
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Ліпецк? Яка знайома назва... Де Бігуси, Серлещи, Найеми??
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27.05.2021 18:23 Відповісти
Косят бабло, пока от кормушек не отодрали
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28.05.2021 11:38 Відповісти
Не отодрали....

Ну, Серлеща це давно не стосується! "Конти" Колесникова покупает фабрику "Красная заря" в России, – СМИ - Цензор.НЕТ 9586

"Конти" Колесникова покупает фабрику "Красная заря" в России, – СМИ - Цензор.НЕТ 2784
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28.05.2021 12:27 Відповісти
думал он умнее...опять на те же, порошка грабли, да с разбега.. "Конти" Колесникова покупает фабрику "Красная заря" в России, – СМИ - Цензор.НЕТ 2461
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27.05.2021 19:04 Відповісти
Конти" работает в России с 2004 года Источник: https://biz.censor.net/n3267872
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27.05.2021 19:09 Відповісти
думал зеленые за два года танцев на граблях ЗЕквартала "слуг" во главе с членограем поумнели, но слово "поумнели" это не про зеленых... Производственное оборудование с Липецкой фабрики было демонтировано двумя этапами в 2015 и 2016 г. организацией демонтажа и вывоза оборудования с территории Кацапстана занимался международный траст... А вот что касается ЗЕленого клоуна, то его дешевые ржачные передачки и такие же фильмы до сих пор продаются на территории страны-оккупанта - Рашки, а бабло выводится через офшорные компании, т.е. ЗЕленая падаль платит налоги в Рашке, а прибыль выводит в офшорные зоны, чтобы не платить в Украине ни копейки...
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27.05.2021 20:56 Відповісти
..а фабрика сама, тоже там?
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27.05.2021 19:19 Відповісти
Липецк-кондитерская столица РФ?))
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27.05.2021 19:35 Відповісти
рошен - закрыт. А что там еще производят?
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27.05.2021 19:54 Відповісти
Я думал конти вместе с богей-хундаем уже сдохли, но они оказывается еще шевелятся. Походу кроме парашии, этот конфентый шлак никому не нужен.
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27.05.2021 19:52 Відповісти
Где зеленые санкции?
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27.05.2021 20:01 Відповісти
зеля сам на рашке сериалы молотит
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27.05.2021 21:55 Відповісти
помнится мне, что основным заводилой против Пороха в Липецке была эта красная заря, она выпускала дешевые конфеты в простой бумаге, крайне популярные в срср в 60-70 годах за неимением других. Фабрика Пороха накрылась через штрафы налоговой. Борис тянул до последнего, не хотел видно светится бенефициаром. А у основных пайщиков всего то 50 минус акция, есть еще кто то другой, не светящийся. Ну а тройка известных в определенных кругах (там еще был испанский узник) борцунов с "социальной несправедливостью" (один от Бени, другой от пини,третий от МВД) с гордо поднятой головой ходят к кассе, но уже государственной.Испанский узник поставил на медведчука и спекся - "раскороновали". Где то затерялся еще один "дрыщ" Егорка-чувачок Суркова. Нету папы - нету сына.Ходит где то неприкаянный. И поют друг другу песню -"ты помнишь как все начиналось,все было впервые и вновь,как строили лодки звались вера,надежда, любовь" Вера в деньги, надежда на деньги и любовь в деньгам (то бишь мертвым американским президентам)
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27.05.2021 20:21 Відповісти
О, ботам разрешили писать и про зеленое говно. Хорошо. Ну а про проститута тут сразу видно, что дешевый бот типо тебя оговорился по фрейду.
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28.05.2021 00:02 Відповісти
Эти продажные шкуры уже мысленно живут в одной стране с оккупантами.Чего ж тебе здесь не хватает, хероняка?
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27.05.2021 22:45 Відповісти
Порошенко как раз платит налоги. А подобные тебе зеленые халявшики как раз ничего и не платят, но субсидии регулярно требуют.
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27.05.2021 23:50 Відповісти
Хеех, потужно. Боря Колесо и Сывочолый теперь будут грызть друг друга за раисянский рынок. И того и другого интересуют только деньги и не важно откуда они
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28.05.2021 04:05 Відповісти
рыгоанала колесникова тянет к своим в ********* . там и его дружбан янукович и пшонка и кот и олейников и много других тварей
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28.05.2021 05:49 Відповісти
наша Ылита хочет, что бы у русских жоппа слиплась)))
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28.05.2021 10:49 Відповісти
Чья это наша?
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28.05.2021 11:37 Відповісти
Ну в принципе понять можно . После "экспроприации" собственности Медведчука и последущего невнятного ******* ЗЕлоха про олигархов . другие фигуры помельче тоже напряглись .....ясный пень что бизнес будет уходить с территории "повышенного риска" . тем более если есть такая возможность ..
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28.05.2021 11:01 Відповісти
и шо ж теперь будит?
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28.05.2021 13:16 Відповісти
Миллиардеры в Украине самый "угнетаемый народ":
1. Бедолаги "изнывают под тяжестью" налогового бремени( 500$ в офшоре с миллиардных бизнесов в год))
2. Ввиду полного отсутствия собственности в Украине, они "вынуждены снимать жилье"( в дремучих лесах,на берегах рек и озер) Ну просто невыносимые условия для жизни,именно поэтому они задолжали за коммуналку сотни тысяч гривень,а мы должны войти в положение и больше платить,ну что бы покрыть их "нищету". Ну как их жалко. Бомжи. Какие налоги с собственности на гектары жилья,на самом деле это пансионаты для украинцев( ну так они юридически оформлены)
3. Опять же местные налоги их" замучили"( копейки в местные бюджеты) Именно поэтому для этих "бедолаг" налоговая дает налоговые рассрочки на десятки лет!Представляете как им "тяжело". Именно поэтому для них:
Пониженная стоимость электроэнергии,льготы по жд перевозкам,специальные законы по аренде на 49 лет,выделение ТЫСЯЧ гектаров земли( а для каждого украинца 2Га нет,Ну нет же земли?)Их "гнилой базар "про Украину и украинцев передается как "точка зрения". Их воровство и предательство-как способность вести бизнес. Чему тут удивляться,при полном без участии или тупости во власть избирают ОТЪЯВЛЕННУЮ МЕРЗОСТЬ и на местах и в Раду и по любому направлению. Ну такие они,властью их делает КТО?
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28.05.2021 13:16 Відповісти
 
 