"Конти" Колесникова покупает фабрику "Красная заря" в России, – СМИ
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Российская юридическая фирма "Юнайтед партнерс" стала победителем торгов по продаже имущества кондитерской фабрики "Красная заря" в РФ (Иваново) в интересах кондитерской компании "Конти" бывшего вице-премьер-министра Бориса Колесникова.
Об этом пишут Ведомости со ссылкой на данные протокола торгов на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, а также информацию двух инвестиционных консультантов и источника, близкого к организаторам торгов.
"Конти", "Юнайтед партнерс" и конкурсный управляющий не ответили на вопросы издания. Позднее сам Колесников отрицал свою причастность к покупке российской фабрики "Красная заря".
"Конти" работает в России с 2004 года, ей принадлежат две фабрики в Курской области. Кроме того, с 2018 года ей принадлежит 19,9% в липецком производителе конфет "Мерлетто".
Совокупные мощности в России у "Конти" составляют 136 тыс. тонн продукции в год, сообщала компания. По данным Euromonitor International за 2020 год, она занимает 10-е место по продажам кондитерских изделий в России.
По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Конти" являются бывший вице-премьер-министр во времена президентства Виктора Януковича, бизнесмен Борис Колесников и его жена Светлана Колесникова, владеющие равными долями по 24,99% акций компании.
ЧАО "Производственное объединение "Конти" входит в состав группы "Конти", основанной в 1997 году. Мощности фабрики группы в Константиновке рассчитаны на производство до 2 тыс. тонн продукции в месяц.
Портфель компании насчитывает около 200 товарных наименований, среди которых печенье-сэндвич, сложные десерты, конфеты в коробках и весовые, пирожное бисквитное, рулеты, батончики, карамельные конфеты, крекеры и печенье. Основные торговые марки – Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", BisKonti, "Джек". Продукция "Конти" экспортируется более чем в 20 стран мира.
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Ну, Серлеща це давно не стосується!
1. Бедолаги "изнывают под тяжестью" налогового бремени( 500$ в офшоре с миллиардных бизнесов в год))
2. Ввиду полного отсутствия собственности в Украине, они "вынуждены снимать жилье"( в дремучих лесах,на берегах рек и озер) Ну просто невыносимые условия для жизни,именно поэтому они задолжали за коммуналку сотни тысяч гривень,а мы должны войти в положение и больше платить,ну что бы покрыть их "нищету". Ну как их жалко. Бомжи. Какие налоги с собственности на гектары жилья,на самом деле это пансионаты для украинцев( ну так они юридически оформлены)
3. Опять же местные налоги их" замучили"( копейки в местные бюджеты) Именно поэтому для этих "бедолаг" налоговая дает налоговые рассрочки на десятки лет!Представляете как им "тяжело". Именно поэтому для них:
Пониженная стоимость электроэнергии,льготы по жд перевозкам,специальные законы по аренде на 49 лет,выделение ТЫСЯЧ гектаров земли( а для каждого украинца 2Га нет,Ну нет же земли?)Их "гнилой базар "про Украину и украинцев передается как "точка зрения". Их воровство и предательство-как способность вести бизнес. Чему тут удивляться,при полном без участии или тупости во власть избирают ОТЪЯВЛЕННУЮ МЕРЗОСТЬ и на местах и в Раду и по любому направлению. Ну такие они,властью их делает КТО?