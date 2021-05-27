СБУ обнаружила схему присвоения средств на строительство инфраструктурных объектов ВСУ

Служба безопасности Украины задокументировала масштабную схему присвоения бюджетных средств во время строительства социальных объектов для Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, схему хищения разработали чиновники Западного территориального квартирно-эксплуатационного управления в сговоре с подрядными организациями.

По данным следствия, организаторы вносили в акты выполненных работ завышенные данные о стоимости материалов и объемах выполненных работ. По выводам экономических и строительно-технических экспертов, злоумышленники присвоили более 1,8 млн грн.

Сейчас одному из подрядчиков сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления дополнительных эпизодов преступной деятельности и привлечения к ответственности и других лиц, причастных к присвоению бюджетных средств.