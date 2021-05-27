АМПУ хочет отдать в концессию отдельные причалы в портах

ГП "Администрация морских портов Украины" будет уделять больше внимания дноуглублению, сервисной функции, а причалы и другая инфраструктура должны отойти в концессию через тендеры.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета АМПУ Андрей Гайдуцкий в ходе Ukrainian Ports Forum 2021, передает Интерфакс-Украина.

"Как вы знаете, инвестиции в каждый причал оцениваются в среднем от 500 млн до 1,5 млрд грн в зависимости от типа причала, его длины, глубины и так далее. Разумеется, таких больших средств у АМПУ нет, так как у нас выручка примерно 7 млрд грн и около 2 млрд грн мы получаем прибыли, но акционер - государство - любит забирать 50-70% средств в качестве дивидендов. Таким образом, капитальные инвестиции у нас очень ограничены, а спрос на новые причалы, обновление инфраструктуры есть. АМПУ меняется - больше внимания будет уделять дноуглублению, сервисной функции, а причалы и другая инфраструктура должна отойти в концессию через тендеры", - сказал Гайдуцкий.

Гайдуцкий отметил, что сейчас уже реализуются пилотные проекты концессии в морских портах "Херсон" и "Ольвия", готовятся концессионные конкурсы в портах "Черноморск", "Одесса" и "Бердянск".

"В будущем мы перейдем к концессии отдельных причалов - это тоже мировая практика. И таким образом государство и дальше сможет получать дивиденды, а портовая инфраструктура сможет получать инвестиции непосредственно в развитие отрасли", - сказал он.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры готовит концессию в семи морпортах Украины и приветствует проявление частной инициативы в части проектов государственно-частного партнерства.