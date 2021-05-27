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Кабмин установил штрафы для бизнеса за нарушение валютного законодательства

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Кабмин установил штрафы для бизнеса за нарушение валютного законодательства

Кабинет министров утвердил Порядок применения налоговыми органами мер воздействия в виде штрафных санкций к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений) за нарушение требований валютного законодательства.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №524 от 26 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно утвержденному порядку, штрафные санкции за нарушение валютного законодательства составят 25% от суммы операции за каждый случай нарушения, а при повторном нарушении в течении года – 50%.

Налоговая служба может применить штраф за нарушения валютного законодательства, установленным законом о валюте и нормативно-правовыми актами Нацбанка, в частности, относительно расчетов на территории Украины, проведения расчетов по валютным операциям, торговли валютными ценностями и трансграничного перевода валютных ценностей.

"Налоговые органы применяют к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений) за нарушение требований валютного законодательства меры воздействия в виде штрафных санкций в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее чем через три года со дня его совершения", – сказано в документе.

Автор: Михайло Орлюк
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