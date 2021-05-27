"Энергоатом" инициировал арбитраж против России за захват активов в Крыму

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" направило в компетентные органы Российской Федерации уведомление о возникновении спора – в соответствии с ч. 1 ст. 9 Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации №1302 от 1999 года о поощрении и взаимной защите инвестиций. Речь идет об активах, утраченных компанией в Крыму, в частности Донузлавской ветроэлектростанции, которая сейчас находится на временно оккупированной территории.

Как сообщает пресс-служба "Энергоатома", после получения уведомления стороны будут иметь шесть месяцев для урегулирования спорного вопроса во внесудебном порядке. В случае, если стороны не придут к согласию, этот спор может быть передан на рассмотрение в суд (арбитраж)..

"Энергоатом непременно решит этот спор – либо во внесудебном, либо в судебном порядке. Национальная энергогенерирующая компания должна получить компенсацию за активы, которые уже восьмой год подряд не работают на экономику и энергетическое развитие украинского государства", – подчеркнул врио президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Как сообщалось, 17 декабря 2020 года "Энергоатом" подписал договор с международной юридической компанией Shearman & Sterling LLP о предоставлении услуг по подготовке и направлению уведомления о споре от имени компании Российской Федерации.

"Энергоатом" не уточнял перечень захваченного оккупационными властями имущества, но по данным СМИ речь идет о Донузлавской ветряной электростанции (ВЭС), расположенной в Сакском районе полуострова и являющейся обособленным подразделением "Энергоатома".