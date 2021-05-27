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Глава Минагрополитики предложил снизить НДС на продукты питания

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Глава Минагрополитики предложил снизить НДС на продукты питания

Минагрополитики будет настаивать на снижении налога на добавленную стоимость (НДС) для всех продуктов питания с 20% до 14%.

Об этом министр аграрной политики Роман Лещенко заявил в интервью Lb.ua.

"Для того, чтобы сбалансировать инфляцию и предотвращать резкий рост цен, я поддерживаю инициативу, которая действует в европейский странах: на сельскохозяйственную группу товаров, в первую очередь социально значимых: масло, подсолнечное масло, необходимо снижать ставку НДС. Не ставить квоты, ограничения, закрывать рынки, а сбалансировать стоимость через сниженную ставку НДС на сельскохозяйственную продукцию для конечного потребителя", – сказал Лещенко.

По словам министра, он поддерживает снижение ставки НДС до 14% на всю группу сельскохозяйственных товаров.

"До 14% на всю группу сельхозтоваров надо снизить НДС, чтобы стабилизировать инфляцию, которая нас ожидает в этом и следующем году. На часть сельхозпродукции у нас действует ставка в 14%. Моя цель – достичь расширения ставки 14% на всю группу сельхоз продукции", – подчеркнул глава Минагрополитики.

"Снизив ставку НДС для всех, мы еще и боремся с налоговыми скрутками. И еще хочу сказать, что за счет того, что мы снижаем ставку НДС, мы минимизируем риски работать в тени по зерну", – добавил министр.

При этом Лещенко также подчеркнул необходимость принятия закона о внутренней торговле.

"У нас есть волатильность рынков дошла до абсурда. Мы аналитику делали по подсолнечному маслу. Торговые сети подняли цену на подсолнечное масло настолько быстро – при том, что есть продуктовый запас, есть этапность поставок – что сейчас украинское масло в польском супермаркете на прилавке стоила на 10% дешевле, чем в нашей украинской торговой сети. Но чтобы украинское масло доставить в Польшу ее надо растаможить, нужно уплатить налоги, сборы другие обязательные платежи, сделать торговую наценку и др. И мы видим, что есть проблема. Нам срочно надо принять закон о внутренней торговле", – пояснил Лещенко.

Как сообщалось, в феврале президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% по операциям по поставке и ввозу на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции, большинство из которых подлежит переработке.

Подробнее о выгодоприобретателях и последствиях принятия закона читайте в материале БизнесЦензор: До чого призведе чергова аграрна пільга – зниження ПДВ до 14%

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Lb.ua


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Розумно, але шмигалі не підтримають.
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27.05.2021 16:29 Відповісти
 
 