СБУ разоблачила сделку по "продаже" должности руководителя госучреждения в Полтавской облати

Служба безопасности Украины в Полтавской области разоблачила "торговлю" должностями. Организатор обещал претенденту за $200 тыс. решить "на самом высоком уровне" вопрос назначения на госдолжность.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что дельцы, среди которых бывшие правоохранители, "предлагали" кандидату должность руководителя Северо-Восточного межрегионального главного управления Государственной инспекции градостроительства. Установлено, что на самом деле злоумышленники не имели никакой возможности влиять на назначение.

Правоохранители задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины одного из участников группы во время получения аванса в $20 тыс.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по местам проживания злоумышленников. Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, содеянное в особо крупных размерах.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила организованную группу, участники которой "предлагали" должность председателя Кировоградской областной госадминистрации, оценив ее в $3,5 млн.