Минцифры запустило тест на цифровую грамотность для госслужащих
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Министерство цифровой трансформации Украины запустило на портале "Дия.Цифровое образование" национальный тест на цифровую грамотность для государственных служащих.
Как сообщает пресс-служба министерства, цифрограмм для госслужащих основан на рамке цифровых компетенций для граждан Украины и оценивает 30 цифровых компетенций.
"Государственные служащие отныне могут узнать собственный уровень цифровой грамотности. После сдачи Национального теста на цифровую грамотность для госслужащих каждый получит электронный сертификат и сможет усовершенствовать именно те цифровые навыки, которые "провисают", - отмечается в сообщении.
Цифрограмм для госслужащих воплощен при поддержке программы EGAP, финансируемой Швейцарией и реализуемой фондом "Восточная Европа", а также проекта Агентства США по международному развитию (USAID).
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