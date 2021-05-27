АМПУ планирует искать кредиты для крупных проектов в портовой отрасли

В Администрации морских портов Украины работает над реализацией двух крупных проектов в портовой отрасли с привлечением кредитных средств.

Об этом рассказал замглавы АМПУ по техническим вопросам и развитию инфраструктуры Виталий Липский, выступая на сегодняшнем Ukrainian Ports Forum 2021, передает ЦТС.

"На сегодня есть два основных проекта. Первый - строительство контейнерного терминала на Карантинном молу. По нему мы завершили проектирование. У нас есть финансовая возможность завершить проект за 8 лет, но при условии увеличения финансирования его можно завершить за четыре года. Поэтому мы рассматриваем возможность кредитования", - отметил Липский.

В презентации проекта отмечается, что термин его реализации - 48 месяцев, общая стоимость - 11,98 млрд грн, а необходимая сумма кредита составит $135,3 млн.

По словам замглавы АМПУ по техническим вопросам и развития инфраструктуры, второй проект - реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий в морском порту "Пивденный".

"Там уже был реализован первый пусковой комплекс, осталось еще три. Мы также планируем рассмотреть возможность привлечения кредитов", - подытожил он.

Согласно информации по проекту реконструкции водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий в морском порту "Пивденный", его термин реализации составляет 28 месяцев. а необходимая сумма кредита - $70 млн.

Министерство инфраструктуры утвердило стратегический план развития ГП "Администрация морских портов Украины" на 2021-2025 годы.

Ожидается, что реализация стратегического плана позволит осуществить модернизацию основных фондов и бизнес-процессов предприятия, а также повысить эффективность функционирования и уровень международной конкурентоспособности морских портов Украины.