Кабмин ограничит использование фосфатов в моющих средствах

Кабинет министров разрабатывает постановление "О внесении изменений в Технический регламент моющих средств", которым планируется ограничить использование фосфатов.

Об этом сообщила глава Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, содержание фосфатов и других соединений фосфора в моющих средствах, используемых как для бытового, так и для промышленного использования, будет уменьшаться поэтапно.

"Многие производители моющих средств в других странах уже отказались от использования фосфатов, которые могут негативно влиять на здоровье людей и состояние окружающей среды, и перешли на более безопасные альтернативы. Госпродпотребслужба поддерживает принятие этого важного решения в Украине", – отметила Магалецкая.

Кроме внесении изменений в Технический регламент моющих средств, планируется обновить другие документы. В частности, перечень национальных стандартов по определению методов проведения испытания моющих средств. Также на рассмотрение Кабмина должны внести проект Плана мероприятий по осуществлению государственного рыночного надзора и государственного контроля продукции на соответствие моющих средств требованиям Технического регламента моющих средств.

Над этими изменениями сейчас работают специалисты Минэкологии, Минэкономики, Госпродпотребслужбы и правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.