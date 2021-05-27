Вакцинированные иностранцы не будут делать ПЦР-тест при въезде в Украину
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Правительство Украины поддержало отмену обязательных ПЦР-тестов для иностранцев, которые прошли вакцинацию от коронавируса.
Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив, передает avianews.com.
Однако данные послабления вступят в силу только после того, как власти внесут необходимые изменения в законодательство.
"Сейчас на основе протокольного поручения Минкульт, Минздрав и МИД работают над текстом постановления, который должны принять на заседании правительства", - отметила Олеськив.
Она не исключила, что подобную льготу могут получить и граждане Украины, однако это будет зависеть от финальной версии документа, который примет правительство.
В рамках обсуждения вопроса власти отказались от предоставления льгот для людей, которые переболели COVID-19 и имеют антитела.
"Есть вопрос в понятной форме подтверждения этого факта. Для тех, кто прошел вакцинацию, такая форма есть, и она утверждена Всемирной организацией здравоохранения", - объяснила Олеськив.
С помощью новых мер Украина хочет увеличить свою привлекательность для иностранных туристов.
Сейчас иностранные граждане перед въездом в Украину должны пройти ПЦР-тест на коронавирус. С момента сдачи анализа до момента пересечения украинской границы должно пройти не больше 72 часов.
Граждане Украины и резиденты страны для возвращения домой могут не сдавать ПЦР-тест, но тогда им необходимо пройти 14-дневный карантин с контролем через приложение "Вдома" (ранее "Дій вдома").
От тестов освобождены все дети вне зависимости от гражданства до наступления 12 лет.
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